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【日本新首相】菅義偉被公開兒時照 熱愛運動、演戲（多圖）

環球社會熱點 14:14 2020/09/14

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【日本新首相】菅義偉被公開兒時照 熱愛運動、演戲（多圖）

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，執政自民黨總裁周一舉行選舉，內閣官房長官菅義偉料接任日本首相一職。菅義偉兒時好友接受路透社訪問，指從來沒想過菅義偉會成為政治家，又公開多張菅義偉兒時的可愛照片。

菅義偉兩名兒時好友接受路透社訪問，大爆菅義偉年幼時的生活點滴。菅義偉被指，每逢冬季會在山上滑雪橇、又喜歡做田徑運動，亦是一名狂熱的棒球運動員。

現年71歲的Masashi Yuri接受訪問時笑稱，菅義偉在演戲方面較「僵硬」，只能飾演警察。

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他又透露，在1964年，東京主辦奧運會之年，當時年僅15歲的菅義偉，參加了奧運會火炬傳遞活動。

72歲的Eiji Ito亦透露，菅義偉當年被入選為相撲、棒球及田徑的校隊成員。

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不過，菅義偉的家境與大多數日本政治人物的背景有所差距，傳統日本政治人物通常來自富裕的家庭，菅義偉則是農民出身。

二人透露，菅義偉家中沒有餘錢，留給他去參加高中棒球俱樂部。他們解釋指，因為當時菅義偉兩名姊姊都要升讀大學。

Masashi Yuri又指，當時沒想過菅義偉會成為政治家，對菅義偉的印象是會和他一起玩耍到天黑，二人會玩到被泥土覆蓋。Eiji Ito亦指，菅義偉從來沒有任何野心勃勃的跡象，又稱菅義偉當時並不努力學習。

責任編輯：林嘉莉

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