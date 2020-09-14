【買樓理財】1977年購太古城　入市價僅14.2萬　今升值63倍

疫情緩和，樓市交投回升，長情業主亦出貨套現。以鰂魚涌太古城為例，屋苑早於七十年代落成，當年最平單位20萬元有找，呎價不用300元。換言之，若當年購入單位，並持貨至今，獲利甚豐。

【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽 代理：當初叫價貴【下一頁】

美聯范浩銘說，太古城洞庭閣中層Ａ室單位，實用面積545平方呎，剛以910萬元易手，實用呎價16,697元。值得留意的是，原業主於1977年僅以約14.2萬元購入上址，持貨約43年，現帳面約賺895.8萬元，物業升值約63倍。

【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖【下一頁】

談到近期市況，范浩銘說，屋苑本月至今成交表現不俗，暫錄19宗成交，而低於千萬元叫價的放盤罕有，故受市場追捧。

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