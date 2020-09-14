【恒隆地產】昆明恒隆廣場開業一周年　吸引近300國際品牌進駐

▲ 恒隆地産於中國西南地區的首個綜合商業項目——昆明恒隆廣場開業一周年。

恒隆地産 （00101） 於中國西南地區的首個綜合商業項目——昆明恒隆廣場開業一周年。昆明恒隆廣場已吸引了近300個國際知名品牌入駐，其中近3成的品牌更是首次進入昆明及雲南。

今年上半年，各大高端國際品牌搶灘進駐昆明恒隆廣場，包括LOUIS VUITTON、DIOR、CELINE、BVLGARI、勞力士、歐米茄等，不但爲項目帶來更多人流，更爲當地市場引領國際化消費新潮流。

昆明恒隆廣場位於昆明市中心商業區心臟地帶，擁有16萬平方米購物商場，以及350米高甲級辦公樓，為昆明目前最高建築，吸引了安永會計師事務所（Ernst & Young）、日立電梯（Hitachi）、施耐德電器 （Schneider）等國際公司入駐。至於項目的剩餘部分，則包括一座五星級酒店及豪華級寓所，面積達10萬平方米，預計於2023年完成。

恒隆地産指，適逢今年爲恒隆集團60周年慶，昆明恒隆廣場理想的業績爲恒隆業務增長提供新動力。

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