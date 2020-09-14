國泰8月客運量跌逾90%　林紹波：架構重組實是無可避免

國泰航空（00293） 今天（14日）公布今年8月份合併結算的客、貨運量資料。公司於8月載客量為近3.6萬人，按年跌 98.8%，客運量連續5個月按年跌99%。乘客運載率下跌60%至19.9%，以可用座位千米數計算的運力則下跌92.2%。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，即使公司已採取措施減少開支，但每月仍然消耗逾10億元現金，並會在巿場復甦前繼續消耗大量現金，前景不明朗。

【國泰航空】交銀預計國泰除需裁員 明年或有需要再度集資：【下一頁】

國泰於上周翅宣布，不會為國泰和國泰港龍申請第二期「保就業」計劃，引發裁員揣測。兩航空公司在8月運載的貨物及郵件合共10萬2122公噸，按年下跌 36.7%。在今年首八個月，載運貨物量較去年同期下跌 33.5%，運力下跌 34.4%, 而貨物及郵件收入噸千米數則下跌 26.5%。

林紹波指出，由於整個航空業受到新冠肺炎疫情打擊，經營環境在未來數年將持續嚴峻，又表示存構重組是無法避免。「我們雖然至今一直迎難而上，但若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。所以為了保障集團、香港國際航空樞紐、 以及最多員工的生計，架構重組實是無可避免的。」

他又表示，國際航空運輸協會（IATA）預料，國際客運需求要到2024年才能恢復至疫情前的水平，顯示復甦進程將非常緩慢。「即使我們已採取果斷措施減少開支，但每月仍然消耗15億至20億港元現金，並會在巿場復甦前繼續消耗大量現金。資本重組給予了我們空間進行企業轉型及在短期內得以繼續營運，然而這是一項我們始終需要償 還的投資。」

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責任編輯：黎淑雯