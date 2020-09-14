「保就業」計劃第二期收逾18萬份申請　首批成功申請人預料於本周內獲通知

政府發言人今日（14日）表示，「保就業」計劃第二期由8月31日開始接受申請，至昨晚（13日）截止，共收到184,723份申請，包括158,337名僱主及26 386名自僱人士的申請。



發言人指，『保就業』計劃第二期可以繼續達到留職保位的目的，避免出現大規模裁員，亦有助經濟在疫情穩定後迅速復蘇。「『保就業』計劃第二期的反應良好，接獲的僱主申請數目與第一期成功申請的約15萬名僱主大致相若（扣除第一期未能成功申請約18,600個案）。第二期接獲的僱主申請當中，接近14.3萬（約90%）名僱主成功申請『保就業』計劃第一期。」

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發言人預料首批成功申請人可望在本星期內收到通知。「在完成審核申請後，『保就業』計劃秘書處將會透過電郵及手機短訊通知成功申請人。」申請人須登入「保就業」計劃查詢網頁察申請結果，包括獲批的第二期補貼金額及於2020年9月至11月須承諾的受薪僱員人數。

發言人提醒，若申請人對申請結果有任何疑問，必須在通知發出起計７天內透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。一經提出檢視申請結果要求，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。若申請人未有按時提出檢視申請結果的要求，該申請結果將成為最終結果，秘書處將不會接受任何逾期提出檢視申請結果的要求。



若有關僱主同時於第一期及第二期獲批補貼，但於６月或７月未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於2020年3月無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，及／或要求有關僱主繳付罰款；有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。如有關僱主在八月未能完全履行上述兩項承諾，政府將會在發放第二期工資補貼後另行向有關僱主取回應歸還的金額及／或收取罰款。

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責任編輯：黎淑雯



