【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 即市財經 13:22 2020/09/14 分享： 港股今早在騰訊 （00700） 帶動下一度反彈逾200點，滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，甚至再試金融海嘯以來新低，已不再令人意外。也許更令人意外的是，滙豐持續尋底已無法再引入一眾散戶股民關注，仿佛要從港股的市場焦點中消失。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 2020/09/11 虛銀落場搶客 傳統銀行逆境百上加斤（訂戶專享） 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 2020/09/10 【新股IPO】百勝中國港股大低水 恐釀惡性循環（訂戶專享） 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 2020/09/09 【美股分析】美科網股再陷調整 博反彈最怕灰犀牛（訂戶專享） 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 2020/09/08 【新股IPO】農夫山泉散戶先下火綫 北水炒家接力?（訂戶專享） 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 2020/09/07 【ATMX】阿里巴巴染藍後仍有憧憬 下一站港股通（訂戶專享） 長揸 強積金 海嘯 撈底 英國 美國 派息 通脹 認股證 香港股票 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入