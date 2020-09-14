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【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享）

即市財經 13:22 2020/09/14

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港股今早在騰訊 （00700） 帶動下一度反彈逾200點，滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，甚至再試金融海嘯以來新低，已不再令人意外。也許更令人意外的是，滙豐持續尋底已無法再引入一眾散戶股民關注，仿佛要從港股的市場焦點中消失。

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欄名 : 交易講場

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