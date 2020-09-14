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【華為禁令】華為寬限期死線將至　專家料零件短缺或降低產品水平

科技 13:14 2020/09/14

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華為禁令將在明（15日）正式生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。

華為禁令將在明（15日）正式生效，所有使用美國技術的公司不能出售產品予華為，除非獲得當局批准。日媒引述台灣學者指，禁令影響或超出想像，華為產品的競爭力恐會降回到10年前水準。

>>>【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板

>>>【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局

日經新聞報道指，華為自2018年囤積各式晶片，當中包括面板、相機鏡頭等。惟不確定華為的庫存是否足夠，在禁令實施後，或會出現短缺的問題。台灣DRAM製造商南亞科董事長吳嘉昭指，若華為缺乏相關零件，根本無法組裝智能手機、手提電腦等產品。

同時，台灣國防安全研究院學者蘇紫雲也表示，禁令生效後，華為或只能找到較低階的替代零件。但這會降低產品競爭力，甚至是回到10年前的產品水平。

事實上，華為創辦人任正非早前出席大學座談會時提到，華為處在一個比較困難的歷史時期，面對全球供應鏈「斷鏈」的情況，但華為將持續尋找新方式，發展自家生態。他透露，華為已把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

與此同時，華為常務董事余承東日前在開發者大會上強調，未來華爲將着力構建兩個生態，一個是硬件生態，另一個則是服務和應用軟件生態。積極開發全場景應用的完整平台工具鏈與生態，迎接禁令帶來的挑戰。

>>>【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援

責任編輯：曾曉汶

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