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【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料

科技 14:00 2020/09/14

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該數據庫載有的敏感資料，包括個人社交媒體帳戶Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok等。

TikTok被爆網絡安全擔憂，美國政府指若未能於限期前出售業務，將在美國遭封禁。澳洲媒體今日亦爆出，一間深圳數據公司的資料庫，竟儲存了全球240萬人的個人資料，包括多國政要、軍官、名人，其中涉及逾35000名澳洲人，就連澳洲總理莫理遜（Scott Morrison）、政商界領袖亦無一倖免，使私隱安全問題備受關注。

澳洲廣播公司（ABC ）報道，中國一間位於深圳譯音名為「振華數據」（Zhenhua Data）的公司，被指與中國解放軍及中國共產黨有聯繫，中國情報機關及中國國家安全部亦曾存取過有關數據庫。

Zhenhua Data相信由中國振華電子集團持有，是中國電子信息產業集團有限公司和貴州省國資委控股的國有企業。

【港區國安法】外媒：Google終止香港政府索取用戶數據要求

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該數據庫載有的敏感資料，包括個人社交媒體帳戶Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTok等；以及出生日期、地址、婚姻狀況、個人相片、政治聯繫、家庭成員、相關新聞，甚至心理狀況評估報告、刑事罪行和企業罪行紀錄等。

在澳洲，數據庫記錄了總理莫理遜、前駐華大使Geoff Raby、前外交部長Bob Carr、已退休的海軍上將等，以及其他商界領袖，包括科技公司Atlassian聯合創辦人Mike Cannon-Brookes、澳洲商會總幹事Jennifer Westacott、九號娛樂公司行政總裁Hugh Marks及新南威爾斯大學校監David Gonski等。

美國經濟學者Christopher Balding指出，自己發表有關華為的文章時，有人接觸他並向他洩露上述數據庫。Balding曾任教北京大學，後來因擔心人身安全而離開中國，形容中國在國內及國際上建立了一個大規模的監視國家。

責任編輯：姚慧儀

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