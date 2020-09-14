傳三星擊敗台積電 首奪高通旗艦晶片全部訂單　

▲ 南韓傳媒引述消息指，三星電子獲得高通下一代5G高端智能手機流動應用處理器的訂單，料價值接近1萬億韓元（約65.38億港元）。

三星電子（Samsung Electronics）繼取得高通（QCOM）入門級5G行動處理器訂單後，再奪得高通旗艦晶片訂單。南韓傳媒引述消息指，三星電子獲得高通下一代5G高端智能手機流動應用處理器的訂單，料價值接近1萬億韓元（約65.38億港元）。這意味三星擊敗台積電（TSMC），首次獲高通所有最新芯片的訂單。

報道指，三星所得的訂單為高通將於12月發布驍龍875系列，該系列晶片預計將用於三星、小米 （01810） 和OPPO的智能手機。三星已經開始使用EUV設備，採用5納米技術，在南韓的生產綫大規模生產驍龍875。

報道又指，由於三星及台積電為唯一可以批量生產採用5納米技術的芯片製造商，故是次三星擊敗台積電贏得了訂單，意義重大。

另外，本月三星與Nvidia達成協議，將利用8納米技術為Nvidia製造新型RTX 30系列遊戲處理芯片。同時，據指三星正與英特爾就生產高級芯片談判，以擴大其在全球代工業務的地位。

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編輯：袁諾曦