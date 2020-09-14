▲ 【以色列疫情】全球首國全面重啟封城 日增3500多宗確診

人口與香港相若的以色列新型冠狀病毒疫情大爆發，過去7日以色列平均每日新增3566宗確診，增速驚人，累計確診增至15.6萬宗，當局宣布全國封城3周，成為全球首個全面重啟封城的國家。

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以色列周日宣布，再次重啟封成，應對日趨嚴重的疫情，本周五起實施。猶太新年及贖罪日長假期正是在當日開始，當局希望阻止民眾在假期間聚會，以控制疫情擴散。

總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視講話中稱，明白這些措施為人民帶來沉重負擔，今個假期將會不一樣，不會再和親友慶祝。

封城期間，以色列民眾只可在寓所500米範圍內活動，惟可以上班。學校停課，商場停業，但超市及藥房等賣必須品的商品會繼續營業，不需接待顧客的非政府機構可繼續營運，政府機構亦繼續運作，但職員人數會減少。

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這是以色列今年以來第2次全面封城，今年春天疫情爆發之初，當地亦曾封城，成功阻止疫情擴散，同時重挫當地經濟，令失業率飆升。

惟當地疫情7月開始再次爆發，7月至8月暑假期間，當地單日新增確診人數持續在1000至2000宗區間徘徊，已高於3月高峰期水平，踏入9月，新確診增至動輒3000至4000宗。以色列人口不到900萬，這無疑是十分嚴重，當地累計確診15.6萬宗，開始追近人口10倍的德國。

責任編輯：林建忠