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【新冠肺炎】全球單日增30萬宗創新高 印度升幅最大

環球社會熱點 13:39 2020/09/14

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世界衛生組織（WHO）報告全球再增超過30萬宗新冠肺炎病例，創單日增幅新高。

新冠肺炎疫情全球大流行，世界衛生組織（WHO）報告全球再增超過30萬宗新冠肺炎病例，創單日增幅新高，累計增至2,800萬宗病例。目前全球升幅最大的國家為印度，單日增超過9.4萬宗病例。

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WHO周日（13日）報告，全球過去24小時再增307,930宗新冠肺炎病例，打破9月6日增306,857宗病例的記錄，再創全球確診新高。WHO也報告，全球單日再增超過5,500名新冠肺炎患者死亡，全球死亡病例增至917,417宗。

WHO報告單日確診升幅最高國家（9月13日）
國家 單日確診數字（宗） 累計確診數字（宗）
印度 94,372 4,754,356
美國 45,523 6,386,832
巴西 43,718 4,282,164

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據悉，全球目前超過2,800萬宗確診病例，約有一半來自美洲地區。印度的確診病例數字屬全球第二多，僅次於美國。印度於8月已增近200萬宗新冠肺炎病例，更是疫情傳播以來全球最高的每月升幅。根據官方數字，印度平均每日增6.4萬宗病例，較7月的平均每日病例大幅增加84％。

美國更已突破600萬人確診，佔全球新冠肺炎病例近四分之一。美國於7月的平均每日確診數字顯著增加，但其後出現回落趨勢。

責任編輯：鄭錦玲

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