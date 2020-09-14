軟銀據報重啟私有化討論　估值持續存在折讓

▲ 軟銀（SoftBank）管理層據報重啟私有化討論

外電引述消息人士報道，軟銀（SoftBank）高管重啟私有化討論，原因是與軟銀持股公司的估值相比，軟銀估值持續存在折讓。即使軟銀大規模出售資產進行回購，這種折讓仍繼續存在。

軟銀最新的出售資產交易是以400億美元（約3100億港元） 現金加股票方式，將英國晶片設計公司 Arm出售予美國晶片製造商英偉達（Nvidia）。是次交易將成為半導體行業史上最大規模的收購。交易完成後，軟銀將成為Nvidia 最大股東，並使後者進入軟銀持有少數股權的投資組合。該投資組合還包括阿里巴巴 （09988） 和軟銀日本上市電信子公司的股份。

消息人士指，自軟銀於2016年推出1000億美元的願景基金（Vision Fund）以來，其長期業務戰略的多個根本變化，也加快了私有化討論的進程。 另外，軟銀近期大幅押注股票期權交易被密切關注，也增加了私有化的誘因。

軟銀創辦人孫正義過去曾多次考慮退市，孫正義目前持有軟銀26%股份。分析指出，若軟銀退市將對東京股市造成沉重打擊，因為軟銀是日本最接近矽谷巨頭的企業。軟銀是日經225平均指數中，權重是第二大股份。

軟銀股價現升一成，最新報6,458日圓。

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編輯：吳敏芳

