百勝僅11%股份存港 未安排搬貨來港成交難活躍？

百勝中國 （09987） 於上周四首掛，數據顯示，截至上周五，集團存放在本港的股份僅約11.5%，數量與在港發行量相近。即百勝中國未有傚法其他回港第二上市的中概股的法做，將大量美股搬貨來港，以擴大本港存貨量，刺激交投。

上市後一直「潛水」的百勝中國成為中概股「第一滴血」，該股於本港第二上市，發行量為4,191萬股普通股。據港交所 （00388） 旗下中央結算系統（CCASS）截至上周五的數據，百勝中國存放在CCASS的股份約為4,818.6萬股，約佔總發行量的11.5%。百勝中國在港新發行量約為10%，即額外由美股轉換成港股的僅有1.5%。這情況與其他來港第二上市的中概股並不相同。

阿里網易京東 均大量搬貨回港

早前先後來港上市的阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 及京東 （09618） ，上市時都安排大量搬貨來港。阿里及京東現時存港股份逾2成；網易更高達近6成，相信是大股東兼首席執行官丁磊將大部分持股移至本港。

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由於中美緊張關係升溫，催谷中概股回流本港第二上市，除了是集資的需求，亦是為開展第二個交易市場。美股市場加強對中概股監管，以及被逼退市的風險，都推動中概股尋求來港第二上市，以分散過度集中於美股的風險。

中概股於本港成交活躍

幾隻來港的上市的中概股，在本港成交活躍，在本港過去一個月的日均成交，約為美股成交的2成至3成，這正是受惠搬貨來港。按港交所上市規則規定，當第二上市中概股在港成交額，超越港美總成交55%，會視為在港第一上市。這些中概股積極提升本港成交活躍度，相信為日後有需要轉為在港第一上市創造契機。

不過，百勝中國未有跟隨早前中概股的策略，集團除了來港集資，並沒有特別計劃擴大於本港的交投，因而沒有安排一定數量的美股搬至本港。現時百勝中國在本港存股量約1成，受新上市刺激，現時本港成交量約為美股6成，惟當新股效應轉淡，交投正常化後，百勝中國於本港成交料回落。百勝中國目前仍「潛水」，倘成交回落股價失動力，股價或更難上水。不過，現時僅可見一日數據，且看短期百勝中國會否更多股份轉換來港。

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責任編輯：錢家鋒