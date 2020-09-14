【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，移民、就業、樓價話題成熱話。一項研究顯示，英國疫情導致的就業危機持續擴大，秋季可能裁減近50萬個職位，裁員人數最多可超過70萬，意味2020年的裁員總數或超過100萬人。

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獨立的人力資源及就業諮商公司Institute for Employment Studies （IES）公布最新研究，並發出嚴峻的警告，指疫情導致的職位損失「幾乎肯定遠超過至少一代人經歷過的事」。近期的失業人數是1995年以來最高。

隨就業支援措施結束，民間不斷促請政府採取緊急措施，支援失業人士及受影響企業、刺激就業。上月的官方數據顯示，英國已進入有史以來的最嚴重經濟衰退，第三季經濟萎縮的幅度超過其他主要國家；今年上半年的裁員人數已達到24萬人。

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IES預計，7月1日至9月30日，英企將裁走44.5萬名員工，多數集中在8月和9月。據IES估計，10月至12月會再裁多20.5萬人。報告指出，44.5萬的裁員人數遠超金融海嘯的失業高峰，「輕鬆創下1995年以來最高水平」。

IES補充，最嚴重的失業情況是，7月至9月裁減69萬員工，這樣一來，8月至10月的裁員人數高達73.5萬的峰值。調查報告亦顯示，多達100萬人面臨失業的威脅。

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責任編輯：鄧燕君