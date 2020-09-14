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【酒店優惠】香港瑰麗酒店Staycation住宿　1晚連餐飲2,950元起

商業 12:42 2020/09/14

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香港瑰麗酒店推出了全新的住宿體驗，包括悠遊住宿計劃、繽紛家庭專屬活動及「寵愛有家」寵物住宿優惠。(香港瑰麗酒店提供圖片)

疫情下酒店紛紛推出優惠，吸引港人渡假。香港瑰麗酒店推出了全新的住宿體驗，包括悠遊住宿計劃、繽紛家庭專屬活動及「寵愛有家」寵物住宿優惠。

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悠遊住宿計劃，包括豪華客房住宿連500元迷你酒吧消費額、Holt’s Café雙人早餐、每日於Holt’s Café、 Bayfare Social 或 HENRY享用雙人午餐。此外，計劃更包括免費KLUB 11金卡會籍及500元K11 Musea禮劵，賓客可於K11 MUSEA及K11 Art Mall尊享一系列禮遇。優惠只限9月期間供應，房價由2,950元起。

為了讓賓客享受親子時光，酒店特別為住宿家庭提供了一系列家庭專屬活動及私人兒童嬉戲室。嬉戲室內放置桌上遊戲及玩具，小朋友更可自訂個人夏日營活動 – 由烹飪班、畫畫班，到兒童瑜珈班及家庭遠足活動。

「寵愛有家」寵物住宿優惠，由即日起至明年8月24日，可於客房內與寵物一同享用下午茶，更可與愛犬一起參加瑜伽鍛練。酒店準備了寵物床、食物碗及飲水碗、 ProVet美食、啃咬磨牙玩具及其他禮遇。酒店亦為寵物提供附加貴賓級禮遇，如美容、遛狗服務、日間保姆服務及犬隻訓練等。

想知其他優惠? 了解請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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