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【百萬富翁】英歷史老師贏百萬富翁 百萬英鎊獎金將與家人分享

環球政經 13:11 2020/09/14

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英國的問答遊戲節目《百萬富翁》於上周五出現了14年來第一個贏得一百萬英鎊（約994萬港元）獎金的參賽者，獎金得主是一名57歲的歷史老師Donald Fear。他表示會將大部分獎金用於協助受疫情影響的家人。

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Donald Fear來自羅普郡，已任歷史老師33年的他僅用了20分鐘就回答完所有問題，更只是用了一半的求救機會。面對最後的百萬問題「1718年，哪個海盜在（現）北卡羅萊納州海岸附近的戰役中喪生？」，只聽到年份、日期已立即回答：「海盜黑鬍子（Blackbeard）！」

他認為自已成功獲獎是因為幸運，在得獎翌日他就決定辭職，提早兩年享受退休生活。他決定將70%獎金分給家人及做善事，餘下則留做退休金，他還希望買一輛露營車，四處遊覽英國風景。

自1988年《百萬富翁》開播以來，僅有6人贏得百萬大獎，更有其中1人因作弊遭收回獎金。而Donald Fear的哥哥Davyth去年亦參加了《百萬富翁》，惜未能答對最後的問題，只拿到50萬英鎊（約497萬港元）。

Donald Fear勝出比過程連結

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撰文 : 趙家盈

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