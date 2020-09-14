【國泰危機】國泰8月客運量跌99%、貨運或好景不常　架構重組無可避免

▲ 國泰上周公布，國泰航空、國泰港龍航空都不會申領第二輪「保就業」計劃

國泰航空 （00293） 公布8月客貨運量數據，8月客運量按年少98.8%至3.57萬人次，乘客運載率下跌60個百分點至19.9%；8月貨運量就按年少36.7%，運載率上升14.2個百分點至75%。國泰上周確認，兩大航空公司國泰航空、國泰港龍航空都不會申領第二輪「保就業」計劃，等同預告裁員，國泰在最新公告指：

若不因應旅遊市場新常態而調整營運部署，集團最終將無法生存。所以為了保障集團、香港國際航空樞紐、以及最多員工的生計，架構重組實是無可避免的。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波在公告，未有明確交代架構重組時間表，重申在第四季就未來的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在行業新常態下繼續發展業務。

每月燒錢15億至20億元 資本重組資金須還

國泰表示，國際航空運輸協會（IATA）預期，國際客運需求要到2024年才能恢復至疫情前的水平，顯示復甦進程將非常緩慢。

國泰承認，現有節流措施下，每月仍消耗15億至20億港元現金，並會在巿場復甦前繼續消耗大量現金。資本重組給予空間企業轉型及在短期內繼續營運，「然而這是一項我們始終需要償還的投資」。

國泰9、10月客運運力料僅一成

國泰首8個月載運乘客人次較去年同期下跌81.7%，運力下跌72.8%， 而收入乘客千米數則下跌79.2%。

貨運方面，國泰年首八個月，載運貨物量較去年同期下跌33.5%，運力下跌34.4%， 而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

林紹波指，8月內並沒有新恢復航點，客運運力僅較7月的7.1%回升至7.8%，個別航線如英國航班受惠留學生需求使運載率高達 90%。內地出發、經香港轉機的航班服務於8月中重啟，推動8月下旬需求。

林紹波稱，客運業務未察覺到任何即時反彈的跡象，已將9月份的客運運力下調至約 10%，而10月份的水平亦相若。

貨運方面，他表示，對今年貨運高峰期的業務表現審慎樂觀，現已接獲客戶可觀的貨運運力預訂。然而，在傳統貨運高峰期後的前景則極不明朗。區域地緣政治緊張及中美持續的貿易磨擦，可能對航空貨運的需求造成嚴重打擊，而市道亦可會急速逆轉。

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記者：麥德銘