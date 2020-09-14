【美股期貨】道指期貨升293點　納指期貨升近1.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，道指收報276645點，升131點，科技股續乏力，納指倒跌66點或0.6%。美股期貨今早於亞洲時段顯著造好，道指一升約300點，納指期貨升近1.5%。歐元區今日將公布7月工業生產數據，市場預期按年跌8.1%。

焦點新聞︰

【TikTok拆骨】字節跳動拒賣予微軟 甲骨文傳跑出、僅為TikTok「合作夥伴」（第二版）

【軟銀賣產】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM 軟銀股價升逾8%、晶片業歷來最大交易

即市走勢︰

【12︰00】美股期貨造好，道指期貨升293點，報27786點；標指期貨升40點，報3363點；納指期貨升164點或近1.5%，報11212點。

【10︰05】Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。

【09︰50】報道指，甲骨文（美︰ORCL）將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩