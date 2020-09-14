  • 28°C
香港時間 : 2020914日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】道指期貨升逾200點　納指期貨升逾1%（不斷更新）

即市財經 18:22 2020/09/14

分享：

美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，道指收報276645點，升131點，科技股續乏力，納指倒跌66點或0.6%。美股期貨今早於亞洲時段顯著造好，道指一升約300點，納指期貨升近1.5%。歐元區今日將公布7月工業生產數據，市場預期按年跌8.1%。

焦點新聞︰

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

【TikTok拆骨】字節跳動拒賣予微軟　甲骨文傳跑出、僅為TikTok「合作夥伴」（第二版）

【軟銀賣產】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM　軟銀股價升逾8%、晶片業歷來最大交易

【Nvidia吞Arm】Arm聯合創辦人批交易為災難、摧毀「晶片界瑞士」　Nvidia稱保留Arm英國總部

即市走勢︰

【18︰22】外電報道，為滿足疫情期間網購需求大幅增長，亞馬遜（美：AMZN）宣布再增聘10萬員工，為公司年內第四次增聘人手。亞馬遜盤前升1.7%，報3170美元。

【美股焦點】亞馬遜美國、加拿大再增聘10萬員工

【18︰18】道指期貨升228點，納指升152點，標指升35點。

【18︰17】高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

【16︰31】Immunomedics（美︰IMMU）盤前飈1.06倍，報87.35美元。吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.​​​​　美︰ GILD）周日表示，將支付210億美元收購Immunomedics。

【16︰15】華米科技（美：HMI）盤前升2.4%，報12.5美元。內地傳媒報道，電動車龍頭Telsa（美：TSLA）與小米手環聯合打造一款智能手錶，小米手環由華米科技負責生產。

傳Tesla 與小米手環聯手推智能手錶　9月15日發布

【16︰14】Nvidia（美：NVDA）盤前升5.9%，報514.98美元。

【16︰12】甲骨文公司（美︰ORCL）盤前升12%，報63.8美元；微軟（美︰MSFT）盤前跌近0.5%，報203.11美元。

【16︰05】道指期貨升340點，報27833點；標指期貨升50點，報3373點；納指期貨升206點或近1.9%，報11254點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升0.8%；英股升0.6%；法股升0.8%。

【14︰04】美股期貨升幅擴大，道指期貨升321點，報27814點；標指期貨升44點，報3368點；納指期貨升194點或近1.8%，報11242點。

【12︰00】美股期貨造好，道指期貨升293點，報27786點；標指期貨升40點，報3363點；納指期貨升164點或近1.5%，報11212點。

【10︰05】Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。

【09︰50】報道指，甲骨文（美︰ORCL）將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。

道指上周五升131點　港股ADR跌129點

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

責任編輯︰梁浩碩

美股 甲骨文（Oracle，美：ORCL） 輝達（Nvidia，美：NVDA） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Softbank NVIDIA

上一篇文章

【ATMX】小米染藍首周表現大落後 重整旗鼓再發力？

下一篇文章

【港版納指】貝萊德安碩恒生科技指數ETF3067周四登場　入場費約1500元（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】嘉和生物藥業集資約23.4億　料9月底前招股（第三版）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄905.6億　超購逾517倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　第三日暫錄905.6億　超購逾517倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101凍資逾1068億　傳上限定價（第二版）
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【港元定期存款】港元定存最高息10.8厘　傳統銀行硬撼虛擬銀行
【新股IPO】明源雲909周二招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909周二招股　入場費16666元（第二版）