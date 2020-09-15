【美股期貨】美股期貨續向好　道指期貨升逾百點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

市場重炒疫苗消息，加上企業併購利好，道指升327點。美股期貨今早於亞洲時段續向上，道指升約45點。蘋果（美︰AAPL）將於今日舉行發布會。另外，德國將會公布9月ZEW經濟景氣指數，美國將會公布8月進、出口物價指數、8月工業生產及製造業生產數據，以及9月紐約聯儲製造業指數。

即市走勢︰

【14︰08】美股期貨升幅擴大，道指期貨升逾100點，升123點，報27994點；標指期貨升15點，報3387點；納指期貨升58點，報11324點。

【12︰00】美股期貨早段向上，道指期貨升46點，報27917點；標指期貨升5點，報3378點；納指期貨升19點，報11286點。

【11︰50】Sony（美：SNE）PlayStation 5即將推出市場，外電引述知情人士指，由於新款遊戲機訂製設計的單晶片系統（SOC）出現生產問題，Sony將PS5今年的產量預期下調400萬部，至1100萬部。

【PS5】晶片生產受阻 傳PlayStation 5今年產量預期削400萬部

【10︰40】日本豐田汽車（Toyota）表示，由於印度稅收過高，將暫停在印度的擴張計劃。

【印度製造】抗議汽車高稅率如同趕客 Toyota停止於印度擴張

【10︰00】根據研究機構Stategy Analytics的分析，蘋果（美︰AAPL）Apple Watch於2019年成功擊敗瑞士錶業，Apple Watch去年出貨量已達到3,070萬隻，瑞士手錶業同期出貨量只有2,110萬隻。

【智能手錶】Apple Watch出貨量超瑞士鐘錶業 分析師指傳統手錶製造商反擊乏力

【09︰50】Google 母公司 Alphabet（美：GOOGL） 旗下 YouTube 宣布推出類似 TikTok 的短視頻平台「Shorts」，容許用戶拍攝15秒短片，料跟TikTok 一較高下。

【TikTok 新對手】 YouTube 推短視頻平台Shorts 印度率先測試

道指升327點港股ADR跌92點 紐約期金升0.8%

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9月14日（一）市況

醫藥股輝瑞（PFE）行政總裁Albert Bourla周日接受傳統訪問時指，10月底前各藥廠應該知道旗下疫苗試驗結果，若一旦研發順利，美國民眾年底前有望受惠，令美股三大指數期貨均於亞洲時段衝高，其中納期更跑出，升幅最多。納指升幅最勁，達1.9%，道指亦升327點。

焦點新聞︰

【科網狂潮】滙豐劉紹文：科技股長牛料持續 「雖調整但沒關係」

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」 甲骨文盤中停牌

【軟銀賣產】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM 軟銀股價升逾8%、晶片業歷來最大交易

【Nvidia吞Arm】Arm聯合創辦人批交易為災難、摧毀「晶片界瑞士」 Nvidia稱保留Arm英國總部

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升327點，收報27993點，標指升1.3%，收報3383點，納指升1.9%，收報11056點。

【01︰30】美股升幅略收窄，道指升1.3%、納指升1.6%。

【00︰00】Beyond Meat人造肉丸雜貨店周內有售 股價大漲逾5%

【23︰11】道指升319點或1.2%、納指漲224點或2.1%。

【22︰39】道指報28053點，升388點或1.4%、納指報11116點，升262點或2.4%。

【22︰00】甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」 甲骨文盤中停牌

【21︰30】道指開市升160點或0.6%，報27826點；納指開市報11006點，升153點或1.4%。

【20︰36】油組OPEC表示，由於印度及亞洲國家的復甦較預期弱，將全年球原油需求預期下修至平均每日9020萬桶，並警告明年上半年需求危機升溫且趨向下行的情況。紐約期油跌0.9%，現報每桶37美元，布蘭特期油跌0.7%，報每桶39.54美元。

【20︰33】道期升232點，納期升145點或1.3%。

【20︰20】軟銀出售10億股電訊子公司股份 籌900億元

【19︰12】道期報27735點，升242點或不足1%、納期升174點或1.6%，報11222點。

【18︰22】外電報道，為滿足疫情期間網購需求大幅增長，亞馬遜（美：AMZN）宣布再增聘10萬員工，為公司年內第四次增聘人手。亞馬遜盤前升1.7%，報3170美元。

【美股焦點】亞馬遜美國、加拿大再增聘10萬員工

【18︰18】道指期貨升228點，納指升152點，標指升35點。

【18︰17】高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

【16︰31】Immunomedics（美︰IMMU）盤前飈1.06倍，報87.35美元。吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.​​​​ 美︰ GILD）周日表示，將支付210億美元收購Immunomedics。

【16︰15】華米科技（美：HMI）盤前升2.4%，報12.5美元。內地傳媒報道，電動車龍頭Telsa（美：TSLA）與小米手環聯合打造一款智能手錶，小米手環由華米科技負責生產。

傳Tesla 與小米手環聯手推智能手錶 9月15日發布

【16︰14】Nvidia（美：NVDA）盤前升5.9%，報514.98美元。

【16︰12】甲骨文公司（美︰ORCL）盤前升12%，報63.8美元；微軟（美︰MSFT）盤前跌近0.5%，報203.11美元。

【16︰05】道指期貨升340點，報27833點；標指期貨升50點，報3373點；納指期貨升206點或近1.9%，報11254點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升0.8%；英股升0.6%；法股升0.8%。

【14︰04】美股期貨升幅擴大，道指期貨升321點，報27814點；標指期貨升44點，報3368點；納指期貨升194點或近1.8%，報11242點。

【12︰00】美股期貨造好，道指期貨升293點，報27786點；標指期貨升40點，報3363點；納指期貨升164點或近1.5%，報11212點。

【10︰05】Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。

【09︰50】報道指，甲骨文（美︰ORCL）將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩