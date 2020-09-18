【美股期貨】美股四期結算 道期跌55點 納指期貨升0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨於亞洲時段向下，道指期貨受挫。美股今日四期結算日，將分別結算股票指數期貨、股票指數期權、個股期貨、個股期權。美國將公布9月密歇根大學消費者信心指數初值，8月諮商會領先指標。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【鱷王分析】達利奧：資本主義需重新設計 「美國如75年帝國 勢力正減弱」

【TikTok拆骨倒數】字節跳動有信心「TikTok甲骨文聯盟」獲中方批准 特朗普未必答應、美企尋持股6成（不斷更新）

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

即市走勢︰

【18︰20】美股3大指數期貨個別發展，道指期貨跌55點，報27764點；標指期貨持平，納指期貨升0.32%。

【16︰20】柯達（美︰KODK）隔晚升逾25%後，盤前再升7%，報11.45元。

【16︰06】美股期貨個別發展，道指期貨跌67點，報27752點；標指期貨跌4點，報3347點，納指期貨升16點，報11091點。

【15︰00】歐洲股市初段表現，德股跌近0.1%；英股跌0.2%；法股跌0.1%。

【12︰12】美股期貨向下，道指期貨跌84點，報27735點；標指期貨跌8點，報3342點，納指期貨跌1點，報11074點。

【11︰15】彭博引述消息指，字節跳動對於「TikTok-甲骨文聯盟」能獲中國監管機構接受的信心增強。

【10︰35】據外電報道，萬國數據（美：GDS）已委4間投行來港作第二上市，最快10月來港上市，計劃集資約10億美元（約78億港元）。

【新股IPO】萬國數據已委4間投行 最快10月來港上市集資78億元

【08︰15】外電引述知情人士透露，特朗普政府要求遊戲公司提供與騰訊 （00700） 有關的數據安全協議信息。另外，美國地方法官Laurel Beeler表示考慮就特朗普頒發的WeChat禁令，頒布禁制令。

【騰訊股價】騰訊曾跌3% 投資美國遊戲廠傳遭國安審查

道指跌130點港股ADR升24點 油價升逾2%

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9月17日（四）市況

美國聯儲局主席鮑威爾警告復甦前景的不確定性，加上美股「四巫日」（四期結算）前夕，美股表現受壓。上周初領失業救濟人數為86萬，市場預期為85萬。

焦點新聞︰

【美國議息】聯儲局維持利率不變 料直至2023年亦不加息（附鮑威爾講話直播）

【英國議息】英倫銀行維持利率0.1厘不變 符市場預期

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數 上周首申人數86萬 高過預期

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌241點，收報27791點，標指跌1.3%，收報3341點，納指跌1.7%，收報10867點。

【03︰02】彭博報道，儘管美國政客反對，但美國保健品牌GNC仍在破產法庭獲得法律許可，以7.7億美元將其資產出售給中國哈藥集團（600664.SH）。

【中企收購】美國破產法庭批准 保健品巨企GNC售予哈藥集團

【02︰15】世界衞生組織（WHO）警告，歐洲疫情非常嚴峻，病毒感染個案急增，已敲響警鐘。

【疫情焦點】世衛警告歐疫情非常嚴峻 敲響警鐘

【01︰58】外電引述消息人士報道，美財政部與字節跳動（Bytedance）及甲骨文（Oracle），已初步就TikTok交易達成新條款。

【TikTok拆骨】外媒 ： TikTok交易條款初步達成 美投資者獲6成股權

【01︰42】道指跌242點；標指跌1.24%；納指跌1.63%。Facebook跌3.7%；Tesla跌3.6%。

【01︰40】布蘭特期油漲幅擴大至3%，每桶報43.49美元，紐約期油漲2.4%。此前沙特批評OPEC+成員未有履行減產承諾。

【01︰17】美國各大航空公司的高層周四（17日）與白宮幕僚長梅多斯進行會面，試圖說政府向員航空業提供更多援助，避免出現大規模裁員。出席會面的包括美國航空（美︰AAL）行政總裁Doug Parker、聯合航空（美︰UAL）總裁Scott Kirby及西南航空（美︰LUV）總裁GaryKelly。

【美國經濟】航空業界向白宮請求250億美元援助 以避免裁員潮

【01︰05】納指跌幅擴大至2.35%，創日內新低。

【00︰26】美股表現反覆，道指跌幅再度擴至293點，報27738點；標指跌1.57%；納指跌2.24%。

【00︰24】美國電車公司Tesla（美︰TSLA）將於下周二（9月22日）舉行「電池日」，市場對此前望甚高。瑞信研究報告預計，電池將會成為Tesla未來20年的增長支柱。該行將Tesla今年每股盈利預測從2.55美元上調至3.33美元；目標價由280美元上調至400美元。

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

【23︰25】英國審計監管機構Financial Reporting Council （FRC）公布，由於全球四大會計師行的德勤對軟件公司Autonomy審計工作出現嚴重及連續的失誤，因此德勤需賠償1500萬英鎊（約1.5億港元），創下當地相關罰款紀錄。

【23︰07】道指倒升19點；報28051點；標指跌0.35%；納指跌幅縮至0.78%。

【22︰21】美股跌幅收窄，道指跌118點，報27913點；標指跌0.76%，報3359點；納指跌1.25%，報10912點。

【22︰14】內地招聘網站及人力資源公司前程無憂（美︰JOBS）公布，接獲 來自DCP Capital Partners的收購提案，擬議收購價格為每股普通股現金79.05美元。

【中概股】前程無憂獲溢價16%提收購 市值逾410億元

【21︰41】道指跌逾300點，報27730點；標指跌1.34%；納指跌1.95%。

【21︰30】道指低開198點，報27834點；納指挫2.1%；標指跌1.5%。

【20︰30】上周首申失業救濟人數高過預期，惟前周持續申領數目少過預期。

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數 上周首申人數86萬 高過預期

【19︰00】英倫銀行維持利率不變。

【18︰23】道指期貨跌261點，報27676點；標指期貨跌1%，報3343點；納指期貨跌0.9%。

【16︰22】道指期貨跌幅略為收窄，報27665點，跌272點；標指期貨跌40點，報3339點；納指期貨跌153點或1.3%，報11101點。

【16︰15】Snowflake（美︰SNOW）盤前跌3.9%，報244.01美元。

【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake 首日帳面賺1倍

【15︰00】歐洲股市初段向下，德股跌1.4%；英股跌近1.1%；法股跌0.6%。

【14︰54】道指期貨跌411點，報27526點；標指期貨跌57點，報3322點；納指期貨跌216點或1.9%，報11038點。

【14︰10】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌353點，報27584點；標指期貨跌48點，報3330點；納指期貨跌186點或1.6%，報11068點。

【12︰00】道指期貨跌246點，報27691點，標指期貨跌35點，報3343點，納指期貨跌136點，報11118點。

【08︰35】TikTok母公司字節跳動據報與甲骨文（美：ORCL）組成「技術合作夥伴」，美國總統特朗普表示，有關字節跳動與甲骨文就TikTok所達成的交易建議，就目前所了解的情況並不滿意，但表示要到周四上午，才會聽取有關細節的匯報。

【TikTok拆骨】特朗普︰聽到TikTok交易建議並不喜歡 甲骨文僅為「合作夥伴」

道指升36點港股ADR跌115點 原油價格升逾4%

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9月16日（三）市況

市場觀望聯儲局議息結果，關注經濟預期及聯儲局主席鮑威爾的講話。儲局一如市場預期維持利率不變，並維持3年不加息，道指一度急升369點，收市僅升36點，標指及納指更倒跌。另外，美國將8月零售銷售按月升0.6%，遜預期。個股方面，巴菲特有份投資的新股Snowflake（美︰SNOW）首掛爆升。

焦點新聞︰

【美元危機】達利奧：美元數十年儲備貨幣地位岌岌可危

摩通：基金資產配置再平衡成本季最大風險 料沽2000億美元股票資產

【美國經濟】美國8月零售銷售按月升0.6% 差過預期

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升36點，收報28032點。標指跌0.5%，收報385點。納指跌1.2%，收報11050點。

【02︰32】聯儲局議息結果出爐後，美股升幅擴大，道指升303點，報28298點；標指升0.61%；納指升0.1%。

【01︰50】道指仍升約200點，惟納指跌幅擴至0.44%。

【01︰20】新股Snowflake（美︰SNOW）首掛升1.6倍。

【美股焦點】新股Snowflake首掛升1.6倍 巴菲特有份投資

【00︰41】道指升214點，報28210點；標指升0.35%；納指倒跌0.17%。

【23︰23】美股升幅擴大，道指升幅擴至227點，報28222點；標指升0.58%；納指升0.22%。

【22︰57】聯儲公布議息結果前夕，美滙指數回落，現報93.03。

【22︰09】道指升116點，納指升0.3%。

【21︰30】道指高開36點，報28078點；標指升0.32%；納指升0.35%。

【20︰56】美國零售數據遜預期，道指期貨升幅縮至98點；標指期貨升0.41%；納指期貨升0.24%

【美國經濟】美國8月零售銷售按月升0.6% 差過預期

【20︰02】Tesla（美︰TSLA）美股盤前轉跌，現跌超3%，報436.5美元，此前一度漲近2%。

【19︰09】道指期貨升153點，報28061點；標指期貨升0.63%；納指期貨升0.65%。

【18︰17】道指期貨升123點或0.4%，報28031點、納指期貨則揚47點或0.4%，報11497點。

【16︰23】FedEx（美：FDX）績勝預期，股價盤前升8.3%，報256.32美元。

【16︰18】美股期貨升幅擴大，道指升97點，報28005點；標指期貨升13點，報3408點；納指期貨升62點或0.5%，報11513點。

【16︰15】柯達（美︰KODK）盤前升22%，報7.62美元。柯達律師表示沒有發現7月27日期權授予的不當行為。

【15︰00】歐洲股市初段表現方面，德股升0.1%；英股跌0.4%；法股升0.02%。

【13︰30】對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）接受外電時訪問時稱，美國因應新冠病毒疫情推出的經濟支援措施，會令美元數十年的全球儲備貨幣地位岌岌可危。

【12︰05】美國最大兩間銀行下調對淨利息收入的預測。摩通預期今年淨利息收入可能為550億美元，較原先預測下調。另外，美銀預料，第三季淨利息收入可能下降6至7億美元。

【滙豐同業】聯儲局議息前夕 摩通、美銀齊降淨利息收入預測

【12︰00】道指期貨升48點，報27956點；標指期貨升6點，報3401點；納指期貨升33點，報11483點。

【11︰55】雲端數據平台Snowflake（美：SNOW）IPO發行價定於每股120美元，高於此前設定每股100美元至110美元的目標區間，將於9月16日紐約證券交易所開始交易，股票代碼為「SNOW」。

【股神投資】Snowflake擬120美元定價超預期 9月16日開始交易

【10︰35】FedEx（美：FDX）截至8月底止首財季，收入按年升13.5%至193億美元，淨利潤增67.7%至12.5億美元，每股盈利4.72元，經調整利潤增60%至12.8億美元，經調整每股盈利4.87美元，數據均優於預期。

【美股焦點】FedEx上季淨利潤增67% 收入及盈利均勝預期

【09︰00】報道指，審查TikTok與甲骨文（美：ORCL）交易的美國國家安全小組，將於美國時間周二下午舉行會議，以決定向美國總統特朗普建議批准還是否決這項交易。報道引述知情人士稱，甲骨文的提議中並沒有關於向美國政府付款的內容，甲骨文將嘗試以承諾通過創造2萬個新職位以贏得同意。

道指微升2點納指升1.2% 港股ADR升108點

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9月15日（二）市況

中國數據佳，道指曾升逾230點。蘋果（美︰AAPL）將於凌晨舉行發布會，道指在發布會後一度轉跌。另外，美國亦公布了8月進、出口物價指數、8月工業生產及製造業生產數據，以及9月紐約聯儲製造業指數。

收報 變幅 道指 27995 +0% 納指 11190 +1.2% google 1535.12 +1.7% 蘋果 115.54 +0.2% TESLA 449.76 +7.2% facebook 272.42 +2.4% ZOOM 410.94 +1.8%

地區 數據 預期 實際 前期 美國 紐約州製造業調查指數 6.9 17 3.7 美國 進口物價指數（按月） 0.5% 0.9% 1.2% 美國 工業生產（按月） 1% 0.4% 3% 中國 調查失業率 5.6% 5.6% 5.7% 中國 零售銷售 0% 0.5% -1.1% 中國 工業生產 5.1% 5.6% 4.8%

焦點新聞：

【TikTok拆骨】甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」 CNBC：特朗普政府日內批准合作（第七版）

【美國經濟】紐約州製造業調查指數勝預期 8月進口物價按年跌1.4%

【中概股】愛奇藝與巴塞隆拿達成合作 巴塞官方頻道進駐愛奇藝體育

即市走勢︰

【04︰00】道指收市僅升2點，收報27995點。標指升0.5%，收報3401點。納指升1.2%，收報11190點。蘋果升0.2%，Tesla升7.2%。

【02︰46】道指升81點，報28075點；標指升0.72%；納指升1.4%。蘋果於發布結束後抹平升幅，最新報115.54美元。

【23︰42】美股繼續向上，道指升131點或0.5%、納指升163點或1.5%。

【23︰30】FedEx收市後放榜 暫逆市跌逾1%

【23︰05】道指升166點，報28159點；標指升0.98%；納指升1.4%。電動車公司Tesla（美︰TSLA）股價漲6.3%，報446.1美元。

【22︰24】美股升幅收窄，納指升1.02%；道指升141點，報28135點；標指升0.74%。蘋東升幅亦縮至0.9%。

【21︰32】蘋果發布會前夕，其股價漲2.3%。

【美股焦點】App Store抽30%「蘋果稅」惹爭議 蘋果更新App審核指南

【21︰30】道指高開146點，報28139點；標指升1.2%；納指升1.87%。

【21︰22】道指期貨升224點，納指期貨升1.3%。

【18︰53】美股期貨續升，道指期貨升165點，報28036點；標指期貨升0.62%；納指期貨升0.86%。

【17：40】Nikola（美：NKLA）盤前大跌近10%。外電指，美國證券交易委會員（SEC）將對公司進行調查，以評估沽空機構對這家電動卡車製造商的指控。

【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

【16︰39】Tesla（美︰TSLA）盤前升3.1%，報433美元。

【16︰39】蘋果發布會舉行前，蘋果（美︰AAPL）盤前升1.3%，報116.88美元。

瑞銀、瑞信傳最快明年初達合併建議 瑞銀主席：若否決總部遷至德國法蘭克福（第二版）

【15︰00】歐洲股市初段向好，德股升0.2%；英股升0.3%；法股升0.1%。

【14︰08】美股期貨升幅擴大，道指期貨升逾100點，升123點，報27994點；標指期貨升15點，報3387點；納指期貨升58點，報11324點。

【12︰00】美股期貨早段向上，道指期貨升46點，報27917點；標指期貨升5點，報3378點；納指期貨升19點，報11286點。

【11︰50】Sony（美：SNE）PlayStation 5即將推出市場，外電引述知情人士指，由於新款遊戲機訂製設計的單晶片系統（SOC）出現生產問題，Sony將PS5今年的產量預期下調400萬部，至1100萬部。

【PS5】晶片生產受阻 傳PlayStation 5今年產量預期削400萬部

【10︰40】日本豐田汽車（Toyota）表示，由於印度稅收過高，將暫停在印度的擴張計劃。

【印度製造】抗議汽車高稅率如同趕客 Toyota停止於印度擴張

【10︰00】根據研究機構Stategy Analytics的分析，蘋果（美︰AAPL）Apple Watch於2019年成功擊敗瑞士錶業，Apple Watch去年出貨量已達到3,070萬隻，瑞士手錶業同期出貨量只有2,110萬隻。

【智能手錶】Apple Watch出貨量超瑞士鐘錶業 分析師指傳統手錶製造商反擊乏力

【09︰50】Google 母公司 Alphabet（美：GOOGL） 旗下 YouTube 宣布推出類似 TikTok 的短視頻平台「Shorts」，容許用戶拍攝15秒短片，料跟TikTok 一較高下。

【TikTok 新對手】 YouTube 推短視頻平台Shorts 印度率先測試

道指升327點港股ADR跌92點 紐約期金升0.8%

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9月14日（一）市況

醫藥股輝瑞（PFE）行政總裁Albert Bourla周日接受傳統訪問時指，10月底前各藥廠應該知道旗下疫苗試驗結果，若一旦研發順利，美國民眾年底前有望受惠，令美股三大指數期貨均於亞洲時段衝高，其中納期更跑出，升幅最多。納指升幅最勁，達1.9%，道指亦升327點。

焦點新聞︰

【科網狂潮】滙豐劉紹文：科技股長牛料持續 「雖調整但沒關係」

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」 甲骨文盤中停牌

【軟銀賣產】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM 軟銀股價升逾8%、晶片業歷來最大交易

【Nvidia吞Arm】Arm聯合創辦人批交易為災難、摧毀「晶片界瑞士」 Nvidia稱保留Arm英國總部

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升327點，收報27993點，標指升1.3%，收報3383點，納指升1.9%，收報11056點。

【01︰30】美股升幅略收窄，道指升1.3%、納指升1.6%。

【00︰00】Beyond Meat人造肉丸雜貨店周內有售 股價大漲逾5%

【23︰11】道指升319點或1.2%、納指漲224點或2.1%。

【22︰39】道指報28053點，升388點或1.4%、納指報11116點，升262點或2.4%。

【22︰00】甲骨文跑出成TikTok美國業務「合作夥伴」 甲骨文盤中停牌

【21︰30】道指開市升160點或0.6%，報27826點；納指開市報11006點，升153點或1.4%。

【20︰36】油組OPEC表示，由於印度及亞洲國家的復甦較預期弱，將全年球原油需求預期下修至平均每日9020萬桶，並警告明年上半年需求危機升溫且趨向下行的情況。紐約期油跌0.9%，現報每桶37美元，布蘭特期油跌0.7%，報每桶39.54美元。

【20︰33】道期升232點，納期升145點或1.3%。

【20︰20】軟銀出售10億股電訊子公司股份 籌900億元

【19︰12】道期報27735點，升242點或不足1%、納期升174點或1.6%，報11222點。

【18︰22】外電報道，為滿足疫情期間網購需求大幅增長，亞馬遜（美：AMZN）宣布再增聘10萬員工，為公司年內第四次增聘人手。亞馬遜盤前升1.7%，報3170美元。

【美股焦點】亞馬遜美國、加拿大再增聘10萬員工

【18︰18】道指期貨升228點，納指升152點，標指升35點。

【18︰17】高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

【16︰31】Immunomedics（美︰IMMU）盤前飈1.06倍，報87.35美元。吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.​​​​ 美︰ GILD）周日表示，將支付210億美元收購Immunomedics。

【16︰15】華米科技（美：HMI）盤前升2.4%，報12.5美元。內地傳媒報道，電動車龍頭Telsa（美：TSLA）與小米手環聯合打造一款智能手錶，小米手環由華米科技負責生產。

傳Tesla 與小米手環聯手推智能手錶 9月15日發布

【16︰14】Nvidia（美：NVDA）盤前升5.9%，報514.98美元。

【16︰12】甲骨文公司（美︰ORCL）盤前升12%，報63.8美元；微軟（美︰MSFT）盤前跌近0.5%，報203.11美元。

【16︰05】道指期貨升340點，報27833點；標指期貨升50點，報3373點；納指期貨升206點或近1.9%，報11254點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升0.8%；英股升0.6%；法股升0.8%。

【14︰04】美股期貨升幅擴大，道指期貨升321點，報27814點；標指期貨升44點，報3368點；納指期貨升194點或近1.8%，報11242點。

【12︰00】美股期貨造好，道指期貨升293點，報27786點；標指期貨升40點，報3363點；納指期貨升164點或近1.5%，報11212點。

【10︰05】Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。

【09︰50】報道指，甲骨文（美︰ORCL）將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩