【美股期貨】美股三大指數盤前抽高　納指期貨跑出升逾1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五個別發展，道指收報276645點，升131點，科技股續乏力，納指倒跌66點或0.6%。美股期貨今早於亞洲時段顯著造好，道指一升約300點，納指期貨升近1.5%。歐元區今日將公布7月工業生產數據，市場預期按年跌8.1%。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【19︰12】道期報27735點，升242點或不足1%、納期升174點或1.6%，報11222點。

【18︰22】外電報道，為滿足疫情期間網購需求大幅增長，亞馬遜（美：AMZN）宣布再增聘10萬員工，為公司年內第四次增聘人手。亞馬遜盤前升1.7%，報3170美元。

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【18︰18】道指期貨升228點，納指升152點，標指升35點。

【18︰17】高盛及德銀分析員指出，若根據歷史，美股此輪調整可能已經接近尾聲。

【美股焦點】高盛、德銀：這輪美股調整是接近尾聲

【16︰31】Immunomedics（美︰IMMU）盤前飈1.06倍，報87.35美元。吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc.​​​​ 美︰ GILD）周日表示，將支付210億美元收購Immunomedics。

【16︰15】華米科技（美：HMI）盤前升2.4%，報12.5美元。內地傳媒報道，電動車龍頭Telsa（美：TSLA）與小米手環聯合打造一款智能手錶，小米手環由華米科技負責生產。

傳Tesla 與小米手環聯手推智能手錶 9月15日發布

【16︰14】Nvidia（美：NVDA）盤前升5.9%，報514.98美元。

【16︰12】甲骨文公司（美︰ORCL）盤前升12%，報63.8美元；微軟（美︰MSFT）盤前跌近0.5%，報203.11美元。

【16︰05】道指期貨升340點，報27833點；標指期貨升50點，報3373點；納指期貨升206點或近1.9%，報11254點。

【15︰00】歐洲股市早段向上，德股升0.8%；英股升0.6%；法股升0.8%。

【14︰04】美股期貨升幅擴大，道指期貨升321點，報27814點；標指期貨升44點，報3368點；納指期貨升194點或近1.8%，報11242點。

【12︰00】美股期貨造好，道指期貨升293點，報27786點；標指期貨升40點，報3363點；納指期貨升164點或近1.5%，報11212點。

【10︰05】Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。

【09︰50】報道指，甲骨文（美︰ORCL）將成為TikTok在美國「技術合作夥伴」，負責管理TikTok的美國用戶數據，並正在談判收購TikTok美國業務的大量股份。此項交易將作為一次「重組」而不是「收購」。另外，微軟（Microsoft，美︰MSFT）於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩