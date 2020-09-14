【港元活期存款】天星銀行延長3.6厘港幣活期存款優惠

▲ 天星銀行airstar 決定於9 月7 日起開戶之客戶享有的年利率3.6厘港幣活期存款利率優惠期﹐由原來至2021 年6 月10 日止，延長至開戶日起12 個月。

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）突於上周三（9月9日）煞停港元定存9.8厘超高息後，再有虛銀出招搶存款。天星銀行（Airstar Bank） 宣布，了解到部分客戶希望延長年利率3.6厘的港幣活期存款優惠。有見及此，天星銀行airstar 決定於9 月7 日起開戶之客戶享有的年利率3.6厘港幣活期存款利率優惠期﹐由原來至2021 年6 月10 日止，延長至開戶日起12 個月，令客戶可享有更長時間的星級利率保證。

貸款方面，天星銀行airstar 於上月6 日將私人貸款最低利率由實際年利率 2.99%大幅減至1.85%，減幅多達近4 成。推出一個月以來，整體貸款申請人數按月增長接近2倍。

另外，天星銀行宣布為吸引更多客戶轉用虛擬銀行的貸款服務，由9 月14 日至10 月15 日期間，客戶只需透過天星銀行airstar 的手機應用程式，遞交近一年內由本地持牌金融機構發出更低利率的貸款提取證明，即可享有利率88 折優惠，即天星銀行則\會按是次貸款申請的實際年利率給予88 折。折扣後的實際年利率下限為1.85厘。

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編輯：吳敏芳