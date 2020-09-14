【港股追蹤】舜宇成半日藍籌升幅王　獲3間大行睇好最遠睇幾多？

舜宇光學(02382)剛出完8月份數據後，即獲3間大行睇好。舜宇期內手機攝像模組出貨量6073.9萬件，按年上升8.2%，按月升10.7%。中金發表報告指，舜宇雖然有來自主要客戶華為的劣勢，但上月攝像頭模組仍保持按年成長，反映舜宇在其他中國和南韓客戶上獲得市場佔有率。

中金料，舜宇下半年主要挑戰將是通過拓展來自三星以及其他中國品牌的市場佔有率，以減輕來自華為的衝擊，維持對公司「跑贏行業」評級和目標價138元。

另一間大行麥格理就指，舜宇今年8月產品付運按月呈健康復蘇，主要受益於來自韓國客戶訂單持續改善。今年首8個月手機鏡頭出貨量如期達到管理層指引目標，相信藉更佳的規模優勢及使用率，料相關業務毛利率可望持續改善。



該行認為舜宇在市場具良好的佈局，可應對華為的手機市場轉至其他手機廠商的環境，並相信其他安桌手機公司會提升鏡頭配置，以爭取華為流失的市場份額，相信舜宇有能力維持其營運規模。維持對舜宇「跑贏大市」投資評級，及目標價152元。

瑞信就認為，由於舜宇8月產品付運表現優於同業，相信可對股價構成正面催化劑，但仍需關注華為禁令的潛在影響，但相信新客戶的產品設計可成主要催化劑，該行維持對舜宇光學「跑贏大市」評級及目標價168元，是3間大行之中睇得最高的一間。

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