  • 30°C
香港時間 : 2020914日 (一) 12:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】舜宇成半日藍籌升幅王　獲3間大行睇好最遠睇幾多？

股樓投資 12:10 2020/09/14

分享：

舜宇光學(02382)剛出完8月份數據後，即獲3間大行睇好。舜宇期內手機攝像模組出貨量6073.9萬件，按年上升8.2%，按月升10.7%。中金發表報告指，舜宇雖然有來自主要客戶華為的劣勢，但上月攝像頭模組仍保持按年成長，反映舜宇在其他中國和南韓客戶上獲得市場佔有率。

中金料，舜宇下半年主要挑戰將是通過拓展來自三星以及其他中國品牌的市場佔有率，以減輕來自華為的衝擊，維持對公司「跑贏行業」評級和目標價138元。

另一間大行麥格理就指，舜宇今年8月產品付運按月呈健康復蘇，主要受益於來自韓國客戶訂單持續改善。今年首8個月手機鏡頭出貨量如期達到管理層指引目標，相信藉更佳的規模優勢及使用率，料相關業務毛利率可望持續改善。

該行認為舜宇在市場具良好的佈局，可應對華為的手機市場轉至其他手機廠商的環境，並相信其他安桌手機公司會提升鏡頭配置，以爭取華為流失的市場份額，相信舜宇有能力維持其營運規模。維持對舜宇「跑贏大市」投資評級，及目標價152元。

瑞信就認為，由於舜宇8月產品付運表現優於同業，相信可對股價構成正面催化劑，但仍需關注華為禁令的潛在影響，但相信新客戶的產品設計可成主要催化劑，該行維持對舜宇光學「跑贏大市」評級及目標價168元，是3間大行之中睇得最高的一間。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此:https://bit.ly/2zJY7DJ 

#即睇iMoney全新網站【http://imoneymag.com】 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription】 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!

 

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【玩鑽世界@iM網欄】「Purest Of The Pure」身價非凡的Type IIa鑽石

下一篇文章

【港股通】炒上6%再創上市新高 海吉亞醫療55元可吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民想瞞住公屋媽媽買私樓 網友撐唔撐?
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【專家評論】曾淵滄：年輕人一定要買樓
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元
【藝媽媽日誌@iM網欄】自己地板自己鋪、屋企翻新DIY 3房2廳 更換全屋地板共花費港幣5000元