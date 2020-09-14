【日本新首相】菅義偉將拜相 稱會為日本及老百姓工作

▲ 【日本新首相】菅義偉當選自民黨總裁 將出任日本首相

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，執政自民黨周一舉行總裁選舉，由內閣官房長官菅義偉勝出，菅義偉成為自民黨總裁。菅義偉料接替安倍晉三成為新一任日本首相。菅義偉表示，會為日本及老百姓工作，並繼承安倍晉三政府的政策。

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菅義偉穩奪逾70%選票，以377票當選自民黨總裁、排第二的是前外相岸田文雄，奪89票、排第三的是前防衛大臣石破茂，獲68票。

菅義偉當選後致辭時指，會籌組為老百姓工作的內閣，打破政府機關各自為政、既得利益集團及糟糕的先例主義，並會作監管改革。

菅義偉又指：

在面對新冠疫情擴散的國難之際，不允許出現政治空白。為了讓國民過穩定的生活，必須繼承首相安倍晉三此前推進的政策。

菅義偉總結時指，作為秋田家農戶的長子而出生，自己邁向沒有地緣及血緣關係的政治世界，一切都是從零開始的。

他指，這樣的他擔任具有歷史和傳統的自民黨總裁，他稱發誓傾注他本人的一切，為日本和老百姓工作。

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安倍致辭時則形容，菅義偉是最適合令和時代的新自民黨總裁，又指要在菅義偉的帶領下，戰勝新冠疫情。

國會眾議院會在周三舉行特別會議，由於自民黨在眾議院佔多數議席，菅義偉料接替安倍晉三，成為新一任日本首相。菅義偉將延續安倍晉三未完任期，任期至明年9月。

責任編輯：林嘉莉