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【美國大選】永續做總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年

環球政治 11:31 2020/09/14

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【美國大選】永續做總統？ 特朗普：當選後會尋求做多4年

美國大選11月3日舉行，總統特朗普在內華達州出席造勢活動時表示，自己很大機會贏得大選，做多4年，並稱一旦成功連任，會尋求第3個任期。特朗普的這番語出驚人的說話，看似玩笑，惟其前私人律師科恩曾稱，特朗普是真心希望2024年後繼續連任。

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【美國大選】特朗普競選經費緊絀 擬自掏腰包8億【下一頁】

【美國大選】特朗普質疑拜登服藥 才通過黨内初選辯論【下一頁】

特朗普（Donald Trump）在內華達州的競選集會上表示，自己在任內受到不公的對待，因此有資格再額外連任多4年，贏出11月3日大選後，會就第3任期磋商。

雖特朗普在多個民調落後拜登，但依然對勝選信心滿滿，稱自己極大機會拿下內華達州，然後勝選，又稱自己敗選的唯一可能，是民主黨操縱選舉。他並再次攻擊郵寄投票，指這是史上最大的舞弊。

外界似乎未有過於認真看待做足3屆的講法，民主黨提及今次集會時，主要攻擊特朗普不管防疫，今次內華達州的活動，至少5000人參與，支持者密切接觸，大多沒有戴口罩，恐令疫情大爆發。

【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學【下一頁】

前私人律師：特朗普「連任12年」是真心話 想做獨裁者【下一頁】

按美國憲法，總統只能當2屆，特朗普的講法似乎是開玩笑居多，吹水成份高。不過，其私人特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）曾稱，特朗普是真心想做多於2屆，並稱他一旦成功連任，馬上就會開始研究如何修改憲法，試圖獲得第三甚至是第四個總統任期。

責任編輯：林建忠

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