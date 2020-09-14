【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣

▲ 一封由電信商寄出的電子郵件顯示，10月20日為iPhone 12的最後預購日期。

蘋果（Apple）將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時），舉行秋季發布會。不過，外界預料屆時iPhone 12系列新機不會亮相，反以Apple Watch（Apple Watch SE、Apple Watch Series 6）及iPad（iPad Air 4、iPad 8）為主。不少消息傳出，iPhone 12將在10月23日出貨，故發布會可能延至10月中旬才舉行。

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爆料達人@evleaks早前於Twitter曝光一封由電信商寄出的電子郵件，信中顯示10月20日為iPhone 12的最後預購日期。

▲ @evleaks/Twitter截圖

科技媒體PhoneArena推測，若10月20日為iPhone 12的最後預購日期，蘋果或於10月13日才舉行發布會，並在10月16日開放預購，10月23日正式出貨。而高階版Pro系列機型可能更遲，至11月才會開賣。

另外，Stone Fox分析師提醒，首部支援5G的iPhone雖備受矚目，惟5G智能手機可能因無線網絡未準備好進入成熟階段，最終引來用家失望，導致需求降溫。

責任編輯：姚慧儀