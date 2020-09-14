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【英國疫情】6人限聚令生效前 大型非法派對遭警冚檔

環球社會熱點 11:34 2020/09/14

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【英國疫情】6人限聚令生效前 大型非法派對遭警冚檔

英國疫情反彈，新冠肺炎病例急增，政府進一步收緊防疫限制。雖然確診病例增加，但仍有很多人湧去酒吧。在6人限聚令生效前數小時，警方大舉「掃場」，檢控違反30人限聚令的大型派對。大曼徹斯特是最新的疫情爆發地，警察局表示，已終止當地約70人的大型聚會。

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英格蘭、蘇格蘭和威爾士的6人限聚令，於當地時間周一（14日）生效，違例可被罰3200英鎊（3.18萬港元）。法例規管英格蘭、蘇格蘭的室內及室外聚會，以及威爾士的室內活動。

警方指出，上周六（12日）晚上，收到56宗違反舉報，已發出7張告票，但並非所有聚會都違反30人限聚令；收到罰款告票的人屬「公然違規」。

英國疫情分裂國家 民眾封城分歧大過脫歐【下一頁】

此前，諾定咸郡警察局發現，一名19歲男子在家中舉辦超過50人的聚會，形容他「魯莽」，並處以1萬英鎊（9.9萬港元）的罰款。警方稱，如果該少年不支付罰款，將提告至法庭。

諾定咸郡警察局助理警官庫珀（Steve Cooper）指出，考慮到限聚令於周一再收緊，再次提醒民眾舉行大型聚會前要考慮後果，「疫情仍處於全球大流行，我們都需要對自己的行為負責」。

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責任編輯：鄧燕君

 

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