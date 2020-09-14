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【日本新首相】菅義偉篤定拜相 農民變首相是如何煉成？

環球社會熱點 11:48 2020/09/14

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【日本新首相】菅義偉篤定拜相 農民變首相是如何煉成？

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，執政自民黨周一舉行總裁選舉，選出新自民黨總裁以接替日本首相一職。日媒報道，內閣官房長官菅義偉篤定當選自民黨總裁，菅義偉料擔任日本首相。若菅義偉當選自民黨總裁，菅義偉會是首位「無派系」、「非世襲」、農民出身的自民黨總裁。

菅義偉在9月2日宣布參選時提到自己的身世：

「我作為寒冷多雪的秋田農家的長子出生，在當地讀到高中畢業。畢業後，因對馬上繼承農民家業感到抵觸，為就職來到東京。」

在1948年出生的菅義偉，高中畢業後在東京的瓦通紙盒工廠工作兩年，以賺取入學金讀大學，就讀法政大學政治系。

菅義偉畢業後在民間企業工作，但之後開始有「推動社會的是政治」的想法。在1975年，菅義偉擔任選區位於橫濱市的眾議員小此木彦三郎的秘書。

自民黨總裁選舉開跑 菅義偉暗示提前大選 【下一頁】

菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題  【下一頁】

在1987年，菅義偉參選橫濱市議員並當選。菅義偉擔任兩屆議員，在1996年當選神奈川2區當選眾議員，當時他已47歲。2006年總裁選舉中，菅義偉主導成立橫跨派系，支持時任官房長官安倍晉三。菅義偉其後安倍被委任為總務大臣。而在2012，安倍第二次上台後，菅義偉則擔任內閣官房長官，在任日數已創下最長紀錄。

菅義偉料成為首位「無派系」出身的自民黨總裁。菅義偉此前曾分別參與過平成研究會（即現在的「竹下派」）及宏池會（現在的「岸田派」），但其後都退出派系，在2009年起不參加任何派系。

菅義偉亦料成為首位「非世襲」出身的自民黨總裁。近30年在自民黨選出的總裁，基本上都是家族中有人擔任過政治人物，而該些總裁都有繼承家族留下的選區或政治路線。雖然，菅義偉的父親曾擔任是秋田縣舊雄勝町議員，但菅義偉未有繼承其選區。

責任編輯：林嘉莉

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