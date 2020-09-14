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【港版納指】貝萊德推iShare安碩恒生科技指數ETF3067　與現有3家科指ETF有何分野？

即市財經 11:30 2020/09/14

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美資貝萊德推出iShare安碩恒生科技ETF，為港股市場第4家同類ETF

被視為「港版納指」的恒生科技指數近期表現轉為反覆，但再有基金公司推出恒生科技指數ETF，全球最大資產管理公司貝萊德旗下iShares最新獲證監會批准，推出「iShares 安碩恒生科技ETF （03067） 」，產品同時設美元櫃檯09067。貝萊德已將3067的產品概要上載，3067每年經常性開支為0.25%，為較同類ETF 南方東英旗下3033、恒生投資旗下3032和華夏旗下3088都要低，也是首家非中資或港資的基金公司推出科指ETF。

三家「港版納指」ETF於8月底、9月初登場，一文看清3033、3088、3032的主要分別，詳情可看【下一頁

iShares 安碩恒生科技ETF於9月8日已獲證監會認可，每手交易單位為100個。3067估計每年追蹤偏差為-0.35%。

iShares 安碩恒生科技ETF於部分條款、技術操作與現有3家恒生科技指數ETF都有不同。3067擬每半年派息一次，通常為5、6月及11、12月，相對而言，另外3家ETF都是每年派息一次，分別定為9月或12月。

另一方面，3067投資策略為具代表性抽樣投資策略，而非另外3家的「全面複製」策略，3067投資於與基礎指數（即恒生科技指數（淨總回報版本））高度相關的證券組合，以致投資組合在可行情況下盡可能包括基礎指數的成分證券。

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記者：麥德銘

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