【港版納指】貝萊德安碩恒生科技指數ETF3067周四登場　入場費約1500元（第三版）

▲ 美資貝萊德推出iShare安碩恒生科技ETF，為港股市場第4家同類ETF

被視為「港版納指」的恒生科技指數近期表現轉為反覆，但再有基金公司推出恒生科技指數ETF，全球最大資產管理公司貝萊德旗下iShares最新獲證監會批准，推出「iShares 安碩恒生科技ETF （03067） 」，產品同時設美元櫃檯09067。貝萊德已將3067的產品概要上載，3067每年經常性開支為0.25%，為較同類ETF 南方東英旗下3033、恒生投資旗下3032和華夏旗下3088都要低，也是首家非中資或港資的基金公司推出科指ETF。

貝萊德安碩副總裁陳芷筠指，3067將於周四（9月17日）登場，每基金單位價格約為15元，每手交易單位為100個，即每手入場費約1500元。她表示，3067仍在發展中，未有透露產品預計起始發行規模。

四家「港版納指」ETF於8月底、9月初登場，一文看清3033、3088、3032、3067的主要分別，詳情可看【下一頁】

iShares 安碩恒生科技ETF於部分條款、技術操作與現有3家恒生科技指數ETF略有不同。3067擬每半年派息一次，通常為5、6月及11、12月，相對而言，另外3家ETF都是每年派息一次，分別定為9月或12月。

另一方面，3067在通告指出，產品可用「全面複製（即按權重買入所有成份股）」或「具代表性抽樣投資」策略。據悉，3067現時以全面複製策略投資，與另外3家科指ETF相同。

貝萊德為第4家推出恆生科指ETF的發行商，貝萊德亞洲主管陳蕙蘭指，市場有愈多選擇愈好，而3067與同類產品相比，管理費等成本效率最佳，預料在大中華市場外，在東南亞都有不少投資者對中資科技股感興趣。

對於近期科技股股價轉趨波動，投資氣氛也受中美關係緊張而影響，陳蕙蘭認為，中資科技股甚少依賴美國市場，如騰訊 （00700） 只有2%收入來自美國。她續指，新經濟股價轉為波動下，ETF具分散投資的作用，可成為投資者投資科技股的選擇。

（第二版加入3067入場費、上市日期；第三版加入陳蕙蘭評論）

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記者：麥德銘