【收租理財】租客肯預繳一年租金　業主見有誠意即減租

暑假向來是傳統租賃旺季，因有大量內地學生客，惟受疫情影響，內地學生客暫無法來港，終致租客量減，租金持續弱勢。踏入九月，情況未見好轉，其中屯門利寶大廈的月租更低見7,500元。

利嘉閣梁桂華說，利寶大廈低層G室，實用面積約258平方呎，剛以7,500元租出，較原叫租8,000元，平500元，即約6.3%，實用呎租約29元。代理解釋說，業主見租客有誠意，能一次過繳付一年租金，所以減價。值得留意的是，若無減租，業主一年要支付96,000元租金，而減租後，只需支付90,000元，變相慳6,000元，接近一個月租金。

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梁桂華續說，租客為附近學校老師，家住九龍，由於往返交通遙遠，於是在附近物色租盤作休息之用。據悉，業主於2020年5月，以約310萬元購入上址，現可享約2.9厘的租金回報率。

代理說，屯門「置樂三寶」，即萬寶大廈、麗寶大廈及利寶大廈，尚餘兩至三個租盤，叫價8,500元起。值得留意的是，「置樂三寶」入場銀碼較細，向來深得上車客及投資者歡心。

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以上述單位為例，業主購入價約310萬元，由於單位買來放租，據金管局規定，最多只可借五成按揭，即首期要155萬元，假設分30年還，利率2.5厘計，每月供款只約6,124元，比租金平。簡單來說，每月租金收入夠供樓之用有餘。

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