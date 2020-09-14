【網民熱話】萬多元做雲南「小香港」業主 買來養老過小鎮平淡生活？

內地You Tuber旅行者小辛，想買一套房養老，跑到雲南四線城巿一平浪鎮看房，該巿有單位賣4700元人民幣（約5300港元），由於價錢平得太離譜，立即引起中港網民興趣。該鎮離省巿昆明約40分鐘車程，過去是礦業小鎮，有鐵路，但自從礦產被挖清，鐵路車站已停。

出售的超平單位，位於離該鎮中心約數分鐘車程的半山坡上的小區，共有十多幢樓房，四五層樓高，約20至30年樓齡，全是當年礦業單位出資興建，質料尚可，但由於採礦漸停，很多年輕人離開，多剩下老人, 或單位已丟空，加上位置離鎮中心有距離，故此平價出售。

平價單位並無廁所，過去要落樓走到對面的公廁。買入單位的話，可加2000元人民幣加裝廁所。據說該鎮的平價樓吸引部份省外人來投資。另外他亦到過靠近鎮上一個小區看房，其中一個同樣20至30年樓齡，約四至五層高、一個位於高層單約720平方呎單位，開價5萬元人民幣（約5.7萬港元），平均呎價約不用700元人民幣。

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他又到曾是中國最大銅礦場之一的戛灑鎮，此鎮黃金時期被稱為雲南的「小香港」。該鎮現時已沒有採礦，亦顯得淍零，住的多是老人家，樓房亦屬舊式採礦工人宿舍一類，有水有電但相當破舊，單位售價1至2萬元人民幣（約1.1萬至2.3萬港元）就有交易。但有網民認為樓房太殘舊，小鎮也滿足不到城巿人生活所需。

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責任編輯：鄭靜珊