【宏觀中國】連續五月受惠基建投資　工程機械銷售增五成以上

今年來,工程機械業的景氣度甚高,主要因疫情期間,中國政府銳意穩經濟,在工商、零售未完全復工復產前,基建投資率先起動。其中,內地挖掘機的銷售增速經已連續五個月,保持在50%以上。

【港股追蹤】配股予高瓴資本及國壽 信義能源急升一成破頂,詳情請按【見下頁】

中國工程機械工業協會數據顯示,今年8月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機約2.1萬台,按年增長51.3%。今年首8個月的銷售總量已佔2019年全年銷量的89.3%。

8月,大中小型的挖掘機均有不同程度升幅,按年分別升35.1%、80.5%、51.5%,反映大型基建項目進入施工復甦的情況很顯著。引述Mysteel的統計,8月全國各地各大項目開工2,980個,總投資1.51萬億元人民幣,開工項目比上月增加51.6%,總投資按月上升22.1%。

【軟銀】400億美元賣ARM予Nvidia 四年帳面賺86億美元,詳情請按【見下頁】

券商指,在財政部發布加速發行地方債的要求下,8月全國地方債發行近1.2萬億元人民幣,財政資金到位的速度進一步加快,直接帶動基建投資加速。因此,對工程機械需求在年底前有望延續熱度。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛