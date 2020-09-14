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【宏觀中國】連續五月受惠基建投資　工程機械銷售增五成以上

股樓投資 10:56 2020/09/14

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今年來，工程機械業的景氣度甚高，主要因疫情期間，中國政府銳意穩經濟，在工商、零售未完全復工復產前，基建投資率先起動。其中，內地挖掘機的銷售增速經已連續五個月，保持在50%以上。

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中國工程機械工業協會數據顯示，今年8月納入統計的25家挖掘機製造企業共銷售各類挖掘機約2.1萬台，按年增長51.3%。今年首8個月的銷售總量已佔2019年全年銷量的89.3%。

8月，大中小型的挖掘機均有不同程度升幅，按年分別升35.1%、80.5%、51.5%，反映大型基建項目進入施工復甦的情況很顯著。引述Mysteel的統計，8月全國各地各大項目開工2,980個，總投資1.51萬億元人民幣，開工項目比上月增加51.6%，總投資按月上升22.1%。

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券商指，在財政部發布加速發行地方債的要求下，8月全國地方債發行近1.2萬億元人民幣，財政資金到位的速度進一步加快，直接帶動基建投資加速。因此，對工程機械需求在年底前有望延續熱度。

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記者：林衛

基建項目 中國 工程 人民幣 地方債 經濟

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