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【手機設備股】瑞聲漲逾4%比亞迪電子升近7%　蘋果本周二舉行發布會

即市財經 10:58 2020/09/14

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蘋果（美︰AAPL）將於本周二（15日）上午，香港時間周三（16日）凌晨舉行命名為「Time Flies」的秋季發布會。

手機設備股今早造好，舜宇 （02382） 手機鏡頭出貨按年增22%至1.62億件，按月增19% ，股價現近6%，最新報125.2元，成交額6.4億元。其他手機設備股也受捧，瑞聲 （02018） 現升4.4%，報47.7元，成交額2.9億元。

另外，比亞迪電子 （00285） 現升近7%，報40.55元、高偉電子 （01415） 漲4.6%，現報2.94元，丘鈦科技 （01478） 漲近2%，報9.4元。

蘋果（美︰AAPL）將於本周二（15日）上午，香港時間周三（16日）凌晨舉行命名為「Time Flies」的秋季發布會，雖然市場對於iPhone 12有頗高期待，但愈來愈多傳聞指向發布會將不會發布新iPhone。

據近期蘋果消息準確度相當高的爆料達人Jon Prosser的最新推文，15日的發布會將會「肯定」有兩款新的Apple Watch：Apple Watch SE、Apple Watch Series 6，與兩系列的iPad：iPad Air 4與iPad 8。

消息又指，iPhone 12已經開始進入量產階段，但因應iOS 14.1的更新狀況，料新iPhone要10月中下旬才會上市。

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