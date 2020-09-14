【軟銀】400億美元賣ARM予Nvidia　四年帳面賺86億美元

Nvidia周一（14日）宣布，將以400億美元收購軟銀持有的半導體設計公司Arm。Nvida會支付215億美元的普通股及120億美元的現金，按雙方協議，如Arm業績達特定目標，軟銀將獲50億美元的現金或Nvidia股票。如以軟銀於2016年以314億美元收購Arm來計算，四年間軟銀帳面賺86億美元。

軟銀上月買入逾40億美元期權及個股【下一頁】

Nvidia強調Arm將繼續保持獨立營運及其 IP 授權的商業模式，預計交易將於明年9月完成，交易完成後，Arm仍然會以英國劍橋為其總部，並保留其知識產權註冊。

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，此併購案將能結合輝達的人工智慧運算平台以及安謀的廣闊經濟生態圈，創造人工智慧 (AI) 時代中具備頂尖運算的企業，並加速高速成長中的 AI 市場的創新。

今年以來，軟銀為了改善資產負債表質素，宣布會出售4.5萬億日圓，即410億美元的資產。過去數月便以各種方式沽售阿里巴巴，彭博早前報道，軟銀年內出售阿里巴巴股票套現逾137億美元。由於上月管理層指公司已完成出售4.5萬億日圓資產目標的95%，如今再出售ARM予Nvidia，軟銀現已出售多於原先目標的資產。