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【港股通】炒上6%再創上市新高 海吉亞醫療55元可吸納

股樓投資 12:02 2020/09/14

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剛被納入港股通的半新股海吉亞醫療(06078)續受追捧，截至10時半大升7.4%報57.4元,再創上市新高之外亦較招股價累升2.1倍。

【港股追蹤】配股予高瓴資本及國壽　信義能源急升一成破頂  詳情請看[下一頁]

【趣話財經】南韓散戶瘋狂入市 佔當地股市成交量升至近九成  詳情請看[下一頁]

內地腫瘤醫療服務行業近年持續增長，預期2025年國內醫院腫瘤醫療服務市場規模約7500億元，較2019年增加一倍。近年海吉亞等民辦醫院市佔率，已開始逼近公立醫院。海吉亞是目前內地最大醫療集團，目前擁有及經營7家民營營利性醫院，管理3家民營非營利性醫院，向15家醫院合作夥伴就其放療中心提供服務，已建立了覆蓋全國，以提供腫瘤科治療服務為主的醫院及放療中心網路。

除了醫療網絡，海吉亞另外兩大優勢是旗下醫院及放療中心合計安裝了28台放療設備，數量是業內最多。集團具備垂直一體化放療服務模式，有利提高收益。由2017至2019年，海吉亞年均複合增長率為34.9%。

海吉亞今早再破頂，隨着醫藥股甚受北水歡迎，其股價可看高一線。候其回抵前阻力55元可吸納，目標價可看65元，止蝕價設於50元。

 

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撰文 : 李尚毅

海吉亞醫療（06078） 經濟

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