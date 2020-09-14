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【石Sir午市閒談】恒騰、江蘇寧滬高速、維他奶、比亞迪、瑞聲及舜宇最新部署（立即觀看）

即市財經 12:47 2020/09/14

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恒生指數半日升163點，報24666點，暫受制10天綫。期指應如何部署？今日焦點股有恒騰 （00136） 、江蘇寧滬高速 （00177） 、維他奶 （00345） 、比亞迪 （01211） 、瑞聲 （02018） 及舜宇 （02382） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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