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【港股追蹤】配股予高瓴資本及國壽　信義能源急升一成破頂

股樓投資 10:19 2020/09/14

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高瓴資本又出手！今次睇中信義系、主要於中國經營太陽能發電場業務的信義能源(03868)。信義能源指已向國壽(02628)及高瓴資本折讓8%配股，今早曾升13.6%報3.09元，創上市新高，截至10時仍升約一成。

公司計劃配售3.58億股，每股2.5元，較上周五(11日)收市價2.72元折讓8.09%，佔擴大後股本約5.03%。其中由國壽集團認購1.25億股，及私募基金高瓴資本(Hillhouse Capital)認購2.33億股。信義能源所得款項淨額約8.93億元，擬用作公司及附屬的一般營運資金。

信義系一向受基金賞識，另一信義系、主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品、及營運太陽能發電場及提供工程、採購及建設服務的信義光能(00968)，基金公司貝萊德就為其第三大股東。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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