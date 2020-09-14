【日圓滙價】日本新首相今午出爐　菅義偉料當選

▲ 日本傳媒報道，菅義偉獲黨內多個主要派系支持，估計可以取得超過7成的國會議員票。

日本執政自民黨今日下午將投票選出新黨魁成為首相，而內閣官房長官菅義偉目前呼聲最高。日圓滙價今早變動不大，美元兌日圓最新報106.13，即每百日圓兌港元報7.3算。

菅義偉周日（13日）接受電視訪問時表示，為支持受疫情衝擊的經濟，日府可發行無限規模國債，必要亦可能追加第三次預算，強調目前有足夠資源可用。他又指只有當經濟增長時，才能推進財政改革，目前最重要的是創造就業和保護企業。

菅義偉自宣布競選自民黨黨魁以來民調支持度不斷上升，外界猜測他可能最快下月宣布舉行大選，以提高在明年9月黨內選舉中贏得三年黨魁完整任期的機會。《日經新聞》報道，財務大臣麻生太郎周日已告訴支持者，菅義偉的內閣可能因為沒有獲得普遍選民授權而受批評，故可能很快提前選舉。

自民黨今日下午投票選舉新總裁，由3名候選人角逐，包括內閣官房長官菅義偉、前防衛大臣石破茂，以及前外相岸田文雄。 日本傳媒報道，菅義偉獲黨內多個主要派系支持，估計可以取得超過七成的國會議員票，並穩奪最少48張地方票，其中東京及北海道決定三票全投菅義偉。

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編輯：吳敏芳