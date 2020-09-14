【普及社區檢測】免費檢測最後今天 至晚上8時完結（附預約網址連結、全港檢測中心一覽）

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【百萬Blogger】止凡：後會有期
自普及計劃在九月一日開展以來，至13日累計合共有約1 719 000人在檢測中心登記檢測。普及社區檢測計劃延期後計劃將在今天結束。巿民要在今天晚上8時前預約及前往檢測，有57間檢測中心運作，把握最後免費檢測機會。
預約網址連結：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/
【全民檢測】社區普及檢測已化驗12.8萬樣本 6個樣本覆檢後呈陽性【下一頁】
【全民檢測】普及社區檢測累計逾130萬人登記 134宗疑涉盜用他人個人資料【下一頁】
最後今天（9月14日）運作檢測中心如下：
港島區：
李陞小學香港西營盤高街119號
香港大會堂/展覽廳(低座)中環愛丁堡廣場5號
北角官立小學 (英皇道)香港北角英皇道888號
柴灣體育館香港柴灣怡順街6號3樓
渣華道體育館北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓
西灣河體育館香港西灣河筲箕灣道111號2樓
香港南區官立小學香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號
皇仁書院香港銅鑼灣高士威道120號
軒尼詩道官立小學香港灣仔譚臣道169號
伊利沙伯體育館灣仔愛群道18號
九龍：
九龍城馬頭涌官立小學(紅磡灣)九龍紅磡灣愛景街3號
九龍城紅磡市政大廈體育館九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓
九龍城土瓜灣體育館九龍土瓜灣下鄉道66號
油尖旺界限街一號體育館九龍旺角洗衣街200號
官涌體育館九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓
油尖旺大角咀體育館九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓
油尖旺香港遊樂場協會麥花臣場館九龍旺角奶路臣街38號
深水埗九龍工業學校九龍深水埗長沙灣道332-334號
深水埗白田社區會堂白田邨白田社區綜合大樓地下 (白雲街白田救護站對面)
深水埗荔枝角社區會堂九龍深水埗茘枝角道863號地下(深盛路入口)
深水埗荔枝角公園體育館九龍荔枝角荔灣道1號
深水埗北河街體育館九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓
黃大仙龍翔官立中學九龍黃大仙馬仔坑道1號
觀塘藍田(東區)社區會堂藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓
觀塘秀茂坪社區會堂觀塘秀明道100號
觀塘油塘社區會堂油塘高超道38號.
觀塘牛頭角道體育館九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓
觀塘瑞和街體育館九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓
新界區：
大埔大埔墟體育館大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓
大埔科學園新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05
元朗天晴社區會堂天水圍天華路天晴邨.
元朗鳳琴街體育館新界元朗鳳攸北街20號
屯門官立中學新界屯門青山灣段青山公路393號
屯門建生社區會堂屯門建生邨
北區聯和墟體育館粉嶺聯和墟和滿街9號三樓
北區龍琛路體育館新界上水馬會道155號
北區保榮路體育館新界上水百和路19號
西貢將軍澳官立中學新界將軍澳敬賢里2號
西貢將軍澳官立小學新界將軍澳厚德邨
西貢西貢賽馬會大會堂西貢親民街8號
西貢尚德社區會堂將軍澳尚德邨尚美樓
西貢坑口體育館新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓
西貢將軍澳體育館新界將軍澳運隆路9號
沙田隆亨社區中心沙田隆亨邨
沙田沙角社區會堂沙田沙角邨
沙田恒安社區中心沙田馬鞍山恒安邨.
沙田禾輋社區會堂沙田禾輋邨
沙田圓洲角社區會堂沙田銀城街 35 號
沙田馬鞍山體育館新界沙田馬鞍山鞍駿街14號
沙田源禾路體育館新界沙田源禾路8號
荃灣荃景圍體育館新界荃灣美環街38號
荃灣荃灣體育館新界荃灣永順街53號
荃灣蕙荃體育館新界荃灣廟崗街6號
葵青葵芳社區會堂葵涌禮芳街2號
葵青石籬社區會堂葵涌大白田街2號
葵青林士德體育館新界葵涌興芳路176號
離島區：
離島東涌文東路體育館新界東涌文東路39號東涌巿政大樓地下
離島*南丫島歷史文物室南丫島榕樹灣大街 1 號地下（運作時間9:00a.m. - 5:00p.m.）
離島*大嶼山南區鄉事委員會大嶼山貝澳羅屋村1號（運作時間9:00a.m. - 5:00p.m.）
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責任編輯：鄭靜珊