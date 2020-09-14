【普及社區檢測】免費檢測最後今天 至晚上8時完結（附預約網址連結、全港檢測中心一覽）

自普及計劃在九月一日開展以來，至13日累計合共有約1 719 000人在檢測中心登記檢測。普及社區檢測計劃延期後計劃將在今天結束。巿民要在今天晚上8時前預約及前往檢測，有57間檢測中心運作，把握最後免費檢測機會。

預約網址連結：https://www.communitytest.gov.hk/zh-HK/

【全民檢測】社區普及檢測已化驗12.8萬樣本 6個樣本覆檢後呈陽性【下一頁】

【全民檢測】普及社區檢測累計逾130萬人登記 134宗疑涉盜用他人個人資料【下一頁】

最後今天（9月14日）運作檢測中心如下：

港島區：

李陞小學香港西營盤高街119號

香港大會堂/展覽廳(低座)中環愛丁堡廣場5號

北角官立小學 (英皇道)香港北角英皇道888號

柴灣體育館香港柴灣怡順街6號3樓

渣華道體育館北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓

西灣河體育館香港西灣河筲箕灣道111號2樓

香港南區官立小學香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號

皇仁書院香港銅鑼灣高士威道120號

軒尼詩道官立小學香港灣仔譚臣道169號

伊利沙伯體育館灣仔愛群道18號

九龍：

九龍城馬頭涌官立小學(紅磡灣)九龍紅磡灣愛景街3號

九龍城紅磡市政大廈體育館九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓

九龍城土瓜灣體育館九龍土瓜灣下鄉道66號

油尖旺界限街一號體育館九龍旺角洗衣街200號

官涌體育館九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓

油尖旺大角咀體育館九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓

油尖旺香港遊樂場協會麥花臣場館九龍旺角奶路臣街38號

深水埗九龍工業學校九龍深水埗長沙灣道332-334號

深水埗白田社區會堂白田邨白田社區綜合大樓地下 (白雲街白田救護站對面)

深水埗荔枝角社區會堂九龍深水埗茘枝角道863號地下(深盛路入口)

深水埗荔枝角公園體育館九龍荔枝角荔灣道1號

深水埗北河街體育館九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓

黃大仙龍翔官立中學九龍黃大仙馬仔坑道1號

觀塘藍田(東區)社區會堂藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓

觀塘秀茂坪社區會堂觀塘秀明道100號

觀塘油塘社區會堂油塘高超道38號.

觀塘牛頭角道體育館九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓

觀塘瑞和街體育館九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓

新界區：

大埔大埔墟體育館大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓

大埔科學園新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05

元朗天晴社區會堂天水圍天華路天晴邨.

元朗鳳琴街體育館新界元朗鳳攸北街20號

屯門官立中學新界屯門青山灣段青山公路393號

屯門建生社區會堂屯門建生邨

北區聯和墟體育館粉嶺聯和墟和滿街9號三樓

北區龍琛路體育館新界上水馬會道155號

北區保榮路體育館新界上水百和路19號

西貢將軍澳官立中學新界將軍澳敬賢里2號

西貢將軍澳官立小學新界將軍澳厚德邨

西貢西貢賽馬會大會堂西貢親民街8號

西貢尚德社區會堂將軍澳尚德邨尚美樓

西貢坑口體育館新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓

西貢將軍澳體育館新界將軍澳運隆路9號

沙田隆亨社區中心沙田隆亨邨

沙田沙角社區會堂沙田沙角邨

沙田恒安社區中心沙田馬鞍山恒安邨.

沙田禾輋社區會堂沙田禾輋邨

沙田圓洲角社區會堂沙田銀城街 35 號

沙田馬鞍山體育館新界沙田馬鞍山鞍駿街14號

沙田源禾路體育館新界沙田源禾路8號

荃灣荃景圍體育館新界荃灣美環街38號

荃灣荃灣體育館新界荃灣永順街53號

荃灣蕙荃體育館新界荃灣廟崗街6號

葵青葵芳社區會堂葵涌禮芳街2號

葵青石籬社區會堂葵涌大白田街2號

葵青林士德體育館新界葵涌興芳路176號

離島區：

離島東涌文東路體育館新界東涌文東路39號東涌巿政大樓地下

離島*南丫島歷史文物室南丫島榕樹灣大街 1 號地下（運作時間9:00a.m. - 5:00p.m.）

離島*大嶼山南區鄉事委員會大嶼山貝澳羅屋村1號（運作時間9:00a.m. - 5:00p.m.）

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責任編輯：鄭靜珊