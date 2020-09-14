【軟銀賣產】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM　軟銀股價升逾8%、晶片業歷來最大交易

▲ 完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。軟銀2016年入主Arm，當時創下半導體行業最大收購交易，以Nvidia最新收購總值，交易規模較軟銀當時入主高約27%。

軟銀股價今早飈升，至香港時間上午10時，軟銀（日：9984）升逾8%，暫報6,376日圓。

Nvidia 總值400億美元的交易涉及多重條款，Nvidia會支付價值215億美元股票和120億美元現金，其中包括20億美元的簽約金。Nvidia與軟銀周日在聲明中表示，如果Arm業績達到特定目標，軟銀可能會額外獲得50億美元的現金或股票。Nvidia還將向Arm員工支付15億美元的Nvidia股票。

軟銀在2016年斥314億美元收購Arm，這是當時半導體行業最大一筆交易。 相比之下，Nvidia 向軟銀支付的首筆收購款項溢價並不高。完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

兩家公司的聲明指出，交易需要英國、中國、歐盟和美國的批准，監管審批時間可能長達18個月。為了安撫Arm的強大客戶並消除監管隱憂，Nvidia表示，Arm將「繼續其開放許可的運營模式，同時保持對全球客戶的中立性，並稱這是其成功的基石。」Nvidia指，還會把自身技術添加到Arm許可的產品中。



相關文章：

【美股焦點】NVIDIA次季收入破紀錄 數據中心業務大爆發

【軟銀賣ARM】Nvidia據報成軟銀售晶片商ARM唯一洽購對象

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按此了解】

編輯：吳敏芳