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【美股焦點】Nvidia 斥400億美元向軟銀收購Arm　軟銀股價升逾8%

即市財經 09:16 2020/09/14

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完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

Nvidia 同意以400億美元的價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm Ltd.，成為半導體行業史上最大規模的收購。軟銀股價今早飈升。至上午9時，軟銀升逾8%，6,353日圓。

Nvidia 將支付價值215億美元股票和120億美元現金，其中包括20億美元的簽約金。Nvidia與軟銀周日在聲明中表示，如果Arm業績達到特定目標，軟銀可能會額外獲得50億美元的現金或股票。Nvidia還將向Arm員工支付15億美元的Nvidia股票。

軟銀在2016年斥314億美元收購Arm，這是當時半導體行業最大一筆交易。 相比之下，Nvidia 向軟銀支付的首筆收購款項溢價並不高。完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

兩家公司的聲明指出，交易需要英國、中國、歐盟和美國的批准，監管審批時間可能長達18個月。為了安撫Arm的強大客戶並消除監管隱憂，Nvidia表示，Arm將「繼續其開放許可的運營模式，同時保持對全球客戶的中立性，並稱這是其成功的基石。」Nvidia指，還會把自身技術添加到Arm許可的產品中。
 

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編輯：吳敏芳

 

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