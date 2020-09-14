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【歷來最大】Nvidia 3100億元收購晶片商ARM　軟銀全日升9%、Nvidia盤前急升

即市財經 16:30 2020/09/14

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完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

Nvidia（美：NVDA）同意以400億美元（約3100億港元）價格收購軟銀集團（SoftBank）旗下的英國晶片設計公司Arm ，成為半導體行業史上最大規模的收購。軟銀2016年入主Arm，當時創下半導體行業最大收購交易，以Nvidia最新收購總值，交易規模較軟銀當時入主高約27%。

軟銀股價今日飈升，軟銀（日：9984）全日股價升近9%，報6,385日圓，最新市值13.3萬億日圓（約9759億港元）。Nvidia於周一美股盤前股價也升近6%，暫報515.5美元，公司最新市值逾3000億美元，遠高於另一美資晶片廠英特爾（Intel，美：INTC）的2096億美元。

Nvidia 總值400億美元的交易涉及多重條款，Nvidia會支付價值215億美元股票和120億美元現金，其中包括20億美元的簽約金。Nvidia與軟銀周日在聲明中表示，如果Arm業績達到特定目標，軟銀可能會額外獲得50億美元的現金或股票。Nvidia還將向Arm員工支付15億美元的Nvidia股票。

軟銀在2016年斥314億美元收購Arm，這是當時半導體行業最大一筆交易。 相比之下，Nvidia 向軟銀支付的首筆收購款項溢價並不高。完成收購後，軟銀將持有Nvidia不多於10%股權。

兩家公司的聲明指出，交易需要英國、中國、歐盟和美國的批准，監管審批時間可能長達18個月。為了安撫Arm的強大客戶並消除監管隱憂，Nvidia表示，Arm將「繼續其開放許可的運營模式，同時保持對全球客戶的中立性，並稱這是其成功的基石。」Nvidia指，還會把自身技術添加到Arm許可的產品中。
 

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編輯：吳敏芳

 

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 中國 美國 英國 Softbank NVIDIA

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