【新冠疫苗研發】美國輝瑞投放15憶美元研疫苗 若FDA通過最快年底供應數十萬劑

美國藥廠輝瑞（Pfizer）總裁Albert Bourla於周日（13日）向傳媒表示，該公司研發的新冠疫苗進入第三階段測試人數已由3萬人增加至44萬人，有望十月前把最後第三階段測試的重要數據提交給食物及藥物管理局（FDA），若FDA通過疫苗可用，該公司將凖備生產數十萬劑疫苗，最快於今年底在美國提供。輝瑞研發的新冠疫苗是採用傳統方案，即刺激免疫系統產生抗體。

輝瑞夥拍德國藥廠BioNTech研發疫苗。按美國快速疫苗研發方案Operation Wrap Speed，美國政府會付出19.5億美元給能研發出有效及安全疫苗的藥廠，儘快生產疫苗給本土使用。輝瑞總裁Albert Bourla表示，公司在等待FDA批核，會提早投入生產，一旦通過，最快於今年年底已可供應。他又指公司已投放15億美元（約116億港元）研發疫苗，如果研發失敗，公司財政將非常「慘痛」，但未致於令公司倒閉。

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同時加緊研發新冠疫苗的兩間美國藥廠Moderrna及AstraZeneca於上周六宣布恢復早前因安全問題而暫停的測試。美國國家科學、工程及醫療學院提議首批疫苗使用者的先後次奓，最先獲注射疫苗為醫護人員，其次是年長者及長期病患者，再其次是教師、無家者及囚犯，最後是小孩及年輕成年人。

美國輝瑞股價上周五（11日）收報36.07美元。

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責任編輯：鄭靜珊