【港股走勢】恒生指數升逾100點　蘋果發布會前夕手機孖寶升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，美國消費物價連升3個月，反映經濟開始逐步走出疫情陰霾，道指升131點，納指先升後跌66點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約129點，恒指料開報24374點。不過，美股期貨今早向上，道指期貨升逾百點，或可支撐港股開市表現。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰47】蘋果將於9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點） 舉行發布會，瑞聲 （02018） 升4.2%，舜宇 （02382） 升4.4%。另外，高偉電子 （01415） 升3.2%；丘鈦 （01478） 升1.5%。

【09︰42】重磅藍籌股方面，滙豐 （00005） 跌近0.2%；中移動 （00941） 跌近0.1%。騰訊 （00700） 升1.3%；友邦 （01299） 近升0.9%；港交所 （00388） 升0.8%。

【09︰41】美蘭空港 （00357） 升逾3%，高見47元。據海口海關統計早前數據顯示，自今年7月實施離島免稅購物新政以來，海關共監管離島免稅購物金額55.8億元人民幣。

【09︰39】科指成份股恒騰 （00136） 今早再升逾9%，高見0.34元。恒騰網絡上周五中午公布，正初步洽商一項潛在性收購交易。

【09︰37】舜宇光學 （02382） 升3.6%，報122.5元，早段高見123.8元。舜宇8月手機鏡頭出貨按年增22%至1.62億件，按月增19%；手機攝像模組出貨則按年增長8.2%至6,074萬件，按月升近11%。舜宇表示，出貨增加主要因海外疫情影響減少，以及公司手機攝像模組的市場份額上升。

舜宇光學升逾3% 8月手機鏡頭出貨升22% 攝像模組出貨增8%

【09︰34】港股早段升幅100點。恒生指數升139點，報24642點。

【09︰27】內地3大指數高開，上證升近0.5%，深證升0.6%，創業板指升1.2%。

【09︰25】信義能源 （03868） 高開9.2%，開報2.97元，成交855.4萬元。信義能源計劃配售3.58億股，每股2.5元，較上日收市價折8.09%。其中由國壽集團認購1.25億股，及私募基金高瓴資本認購2.33億股。

【配股潮】信義能源高開9% 向國壽等折讓8%配股籌近9億元

【09︰25】東方表行 （00398） 今日復牌，股價高開33.7%，破頂開報2.5元，成交144.5萬元。

【09︰20】恒生指數高開65點，開報24569點，ATMX續彈，美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%。

美團點評在周五宣布，建議公司名稱簡化為「美團」，英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」。

【美團股價】美團點評建議改名「美團」 稱有助建立統一品牌形象

【09︰18】人民幣中間價報6.8361，上調28點子。

【09︰14】即月期指開報24575點，升121點或0.5%。

【09︰05】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實淨回籠200億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期升122點，報24467點。道指期貨升178點，報27671點。

【08︰25】東方表行 （00398） 公布，領智證券將代表公司提出有條件現金要約，待條件達成後，按每股3元的價格回購並註銷最多達8300萬股股份，佔已發行股份約14.55%。要約價相當於停牌後前市價1.95元溢價53.85%。東方表行今日復牌。

東方表行以每股3元回購並註銷最多8300萬股 溢價近54%

【07︰50】科利實業 （01455） 以每股0.4元下限定價，1手中籤率30%，香港公開發售部分超額認購6.7倍。

【新股IPO】科利實業0.4元下限定價 超購6.7倍1手中籤率30%（附分配結果）

【07︰30】道指上周五收報276645點，升131點或0.5%；標指收報3340點，升1點；科技股續乏力，納指先升後跌，收報10853點，跌66點或0.6%。

港股ADR收報24374點，跌129點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.04元，跌0.21元或近0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報513元，跌3元或近0.6%。恒指夜期收市跌122點，收報24332點，低水171點。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩