【港股走勢】恒指黑期升122點　道指期貨升178點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，美國消費物價連升3個月，反映經濟開始逐步走出疫情陰霾，道指升131點，納指先升後跌66點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約129點，恒指料開報24374點。不過，美股期貨今早向上，道指期貨升逾百點，或可支撐港股開市表現。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰14】即月期指開報24575點，升121點或0.5%。

【09︰05】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實淨回籠200億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期升122點，報24467點。道指期貨升178點，報27671點。

【08︰25】東方表行 （00398） 公布，領智證券將代表公司提出有條件現金要約，待條件達成後，按每股3元的價格回購並註銷最多達8300萬股股份，佔已發行股份約14.55%。要約價相當於停牌後前市價1.95元溢價53.85%。東方表行今日復牌。

東方表行以每股3元回購並註銷最多8300萬股 溢價近54%

【07︰50】科利實業 （01455） 以每股0.4元下限定價，1手中籤率30%，香港公開發售部分超額認購6.7倍。

【新股IPO】科利實業0.4元下限定價 超購6.7倍1手中籤率30%（附分配結果）

【07︰30】道指上周五收報276645點，升131點或0.5%；標指收報3340點，升1點；科技股續乏力，納指先升後跌，收報10853點，跌66點或0.6%。

港股ADR收報24374點，跌129點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.04元，跌0.21元或近0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報513元，跌3元或近0.6%。恒指夜期收市跌122點，收報24332點，低水171點。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩