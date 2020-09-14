【恒指夜期】恒指升136點受制10天綫　夜期立時回吐28點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五個別發展，美國消費物價連升3個月，反映經濟開始逐步走出疫情陰霾，道指升131點，納指先升後跌66點。美股期貨造好，帶動港股高開65點，開報24569點後，升幅曾擴大至逾200點，惟受制10天綫。騰訊 （00700） 領升，股價曾升4%。恒生指數最終升136點，收報24640點。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【20︰20】恒指夜期報24516點，跌28點，低水124點。

【19︰11】恒指夜期繼續無甚方向，報24498點，跌46點，低水142點。

【19︰00】長和 （00001） 旗下電子積分平台易賞錢推出「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞，易賞錢「全城有賞」獎賞計劃，將開放易賞錢平台，獲得300多個商戶、近3000多個餐飲及零售點參與

易賞錢推「全城有賞」計劃涉3000個餐飲及零售點 可免費換領口罩及優惠券

香港寬頻 （01310） 宣布，推出「獎賞頻頻18區」計劃，支持本地零售商戶。「獎賞頻頻18區」將為期4個月，分6個階段進行，每階段包含三個地區。

【附優惠詳情】香港寬頻推「獎賞頻頻18區」計劃 支援本地零售商

【19︰00】軟銀出售10億股電訊子公司股份 籌900億元

【18︰58】恒指夜期跌22點，報24522點，低水118點。

【18︰12】恒指夜期開市早段走低，報24500點，跌44點，低水140點。

【17︰46】華住酒店1179次日招股 孖展尚未足額認購

【16︰10】恒生指數收報24640點，升136點。聯通 （00762） 抽升逾半成，為升幅最大藍籌。恒騰 （00136） 股價再升近3成，科指中最強。

【16︰00】恒指U盤前升144點，報24647點。

【15︰45】恒指尾市升165點，報24669點。

【15︰34】富智康 （02038） 升逾11%，高見1.03元。外電引述消息人士指，印度高級政府委員會已批准10數間蘋果手機製造商，當中包括富士康、緯創、和碩，參與66億美元刺激印度製造業項目。

【15︰22】港股尾段繼續維持於窄幅上落，恒生指數最新升176點，報24679點。

【15︰13】濠江機電 （01408） 續升2成，報3.5元，午後高見3.73元創上市新高。

【15︰04】小米 （01810） 午後轉升逾1%，小米報23.6元，升1.5%。

【15︰02】港股升幅擴至約200點，恒生指數升201點，報24704點。

【15︰00】上證升近0.6%；深證升0.6%；創業板指升1.4%。

【14︰47】聯通 （00762） 再抽上，升7.6%，高見5.81元。

【14︰44】聯通 （00762） 升幅擴大至6.1%，高見5.75元，暫為升幅最大藍籌。

【14︰33】騰訊 （00700） 升幅收窄至2.7%，報530元，大市升近130點，報24632點。

【14︰08】港股午後維持約170點升幅窄幅上落，恒指最新報24672點，升169點。

【13︰56】ATMX4股中，續以股王騰訊 （00700） 表現最好，股價升逾3%，報534元。阿里巴巴 （09988） 升0.6%；美團點評 （03690） 升近0.2%；小米 （01810） 一度倒跌，最新報23.25元，無升跌。

【13︰57】大摩下調對至2021年6月基本情境目標預測，將恒指目標由原來28000點降至24600點。

【13︰21】招金 （01818） 升幅擴大至11%，高見9.4元。

【13︰19】四海 （00120） 午後升27%，高見1.75元。

【13︰07】內航股上揚，以南航 （01055） 表現最好，升近4%，高見4.77元；東航 （00670） 升2.2%；國航 （00753） 升2.3%。

【13︰06】國泰 （00293） 升0.8%，報6.3元。國泰8月客運量按年少98.8%至3.57萬人次，乘客運載率下跌60個百分點至19.9%；8月貨運量就按年少36.7%，運載率上升14.2個百分點至75%。

【國泰危機】國泰客運量連續5個月跌99% 架構重組無可避免

【13︰00】恒指午後初段升約165點，報24668點。

【12︰29】恒指黑期升約280點，報24624點。

【12︰01】恒生指數半日升163點，中午收報24666點，受制10天綫。騰訊 （00700） 領市，股價升3.3%。手機孖寶造好，舜宇 （02382） 升4.8%。酷派 （03690） 升逾五成。

【11︰34】港股於10天綫（24720點）爭持，恒生指數最新報24706點，升203點。

【11︰30】內地股市半日上升，上證升近0.6%，深證升近0.8%，創業板指升1.8%。

【11︰18】恒生指數升幅再擴至約200點，報24713點，升210點，騰訊 （00700） 升4%，高見537元，成交50.9億元。

【11︰14】酷派 （02369） 升幅擴大至5成，高見0.219元，成交3068萬元。

【11︰02】聯通 （00762） 升幅突擴大至5%，高見5.72元；中移動 （00941） 升0.6%；中電信 （00728） 升0.4%。

【10︰55】黃金相關股造好，招金 （01818） 升9.7%；紫金 （02899） 升5.2%；山東黃金 （01787） 升3.4%；SPDR金ETF （02840） 升0.6%。

【10︰52】美團點評 （03690） 、小米 （01810） 轉跌。美團跌近0.1%；小米跌0.9%。另外，阿里巴巴 （09988） 轉升0.4%；騰訊 （00700） 升3.3%。

【10︰51】大市升幅收窄，恒生指數升137點，報24640點。

【10︰39】海底撈 （06862） 升近1%，再破頂高見58.5元。九毛九 （09922） 升6.6%，高見18.18元。

【10︰31】比亞迪 （00285） 升逾6%，高見40.4元。

【10︰24】大市升幅擴大至242點，報24745點。騰訊 （00700） 升逾3%，高見535元。

【10︰23】舜宇 （02382） 升幅擴大至5.8%，高見125.4元；瑞聲 （02018） 升4.7%，高見47.85元。

【手機設備股】瑞聲漲逾4%比亞迪電子升近7% 蘋果本周二舉行發布會

【10︰18】光伏股上揚，福萊特玻璃 （06865） 升9%，破頂高見14.52元；信義光能 （00968） 升3.6%，高見9.98元。

【10︰14】騰訊 （00700） 升2.1%，高見527元，帶領港股上升，個股貢獻大市約47點。

【10︰12】大市升幅擴大至約150點，報24653點。

【10︰10】RIMBACO （01953） 遭洗倉，股價瀉8成，低見0.28元，成交2324萬元。

【10︰05】ATMX最新個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌近0.2%；騰訊 （00700） 升1.7%；美團點評 （03690） 升1%；小米 （01810） 升0.2%。

【10︰01】恒騰 （00136） 升幅擴大至17%，破頂高見0.365元，成交3.1億元。

【09︰55】酷派 （02369） 升約3成，高見0.19元。酷派公布，以總代價1.03億元收購持有氫燃料電池產銷項目的精威企業75%股權，將以每股0.13元發行6億股新股，以及現金2500萬元支付代價。

【09︰54】恒生指數升幅收窄至100點以內，報24573點，升70點。

【09︰53】濠江機電 （01408） 上市翌日，股價續升7%，報3.06元，早段曾高見3.54元。

【09︰47】蘋果將於9月15日上午10時（香港時間9月16日凌晨一點） 舉行發布會，瑞聲 （02018） 升4.2%，舜宇 （02382） 升4.4%。另外，高偉電子 （01415） 升3.2%；丘鈦 （01478） 升1.5%。

【09︰42】重磅藍籌股方面，滙豐 （00005） 跌近0.2%；中移動 （00941） 跌近0.1%。騰訊 （00700） 升1.3%；友邦 （01299） 近升0.9%；港交所 （00388） 升0.8%。

【09︰41】美蘭空港 （00357） 升逾3%，高見47元。據海口海關統計早前數據顯示，自今年7月實施離島免稅購物新政以來，海關共監管離島免稅購物金額55.8億元人民幣。

【09︰39】科指成份股恒騰 （00136） 今早再升逾9%，高見0.34元。恒騰網絡上周五中午公布，正初步洽商一項潛在性收購交易。

【09︰37】舜宇光學 （02382） 升3.6%，報122.5元，早段高見123.8元。舜宇8月手機鏡頭出貨按年增22%至1.62億件，按月增19%；手機攝像模組出貨則按年增長8.2%至6,074萬件，按月升近11%。舜宇表示，出貨增加主要因海外疫情影響減少，以及公司手機攝像模組的市場份額上升。

舜宇光學升逾3% 8月手機鏡頭出貨升22% 攝像模組出貨增8%

【09︰34】港股早段升幅100點。恒生指數升139點，報24642點。

【09︰27】內地3大指數高開，上證升近0.5%，深證升0.6%，創業板指升1.2%。

【09︰25】信義能源 （03868） 高開9.2%，開報2.97元，成交855.4萬元。信義能源計劃配售3.58億股，每股2.5元，較上日收市價折8.09%。其中由國壽集團認購1.25億股，及私募基金高瓴資本認購2.33億股。

【配股潮】信義能源高開9% 向國壽等折讓8%配股籌近9億元

【09︰25】東方表行 （00398） 今日復牌，股價高開33.7%，破頂開報2.5元，成交144.5萬元。

【09︰20】恒生指數高開65點，開報24569點，ATMX續彈，美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升1%。

美團點評在周五宣布，建議公司名稱簡化為「美團」，英文名稱由「Meituan Dianping」簡化為「Meituan」。

【美團股價】美團點評建議改名「美團」 稱有助建立統一品牌形象

【09︰18】人民幣中間價報6.8361，上調28點子。

【09︰14】即月期指開報24575點，升121點或0.5%。

【09︰05】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實淨回籠200億元人民幣。

【08︰50】恒指黑期升122點，報24467點。道指期貨升178點，報27671點。

【08︰25】東方表行 （00398） 公布，領智證券將代表公司提出有條件現金要約，待條件達成後，按每股3元的價格回購並註銷最多達8300萬股股份，佔已發行股份約14.55%。要約價相當於停牌後前市價溢價6成。東方表行今日復牌。

東方表行以每股3元回購並註銷最多8300萬股 溢價近54%

【07︰50】科利實業 （01455） 以每股0.4元下限定價，1手中籤率30%，香港公開發售部分超額認購6.7倍。

【新股IPO】科利實業0.4元下限定價 超購6.7倍1手中籤率30%（附分配結果）

【07︰30】道指上周五收報276645點，升131點或0.5%；標指收報3340點，升1點；科技股續乏力，納指先升後跌，收報10853點，跌66點或0.6%。

港股ADR收報24374點，跌129點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報32.04元，跌0.21元或近0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報513元，跌3元或近0.6%。恒指夜期收市跌122點，收報24332點，低水171點。

道指上周五升131點 港股ADR跌129點

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責任編輯︰梁浩碩