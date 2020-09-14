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【疫情焦點】全球累計逾2921萬確診　美國累計670萬

即市財經 08:33 2020/09/14

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【疫情焦點】全球累計逾2921萬確診　美國累計670萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月14日早上8時25分，全球累計29,214,596宗新冠肺炎確診病例，較上日增加134,519宗。累計928,367死亡個案，較上日增加2,182宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 18,887 6,708,362 198,558
意大利 0 287,753 35,610
西班牙 0 576,697 29,747
法國 82 402,893 30,916
德國 191 261,737 9,428
中國 7 85,191 4,634
香港 0 4,958（確診/疑似） 100

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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