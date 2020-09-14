【疫情焦點】全球累計逾2921萬確診　美國累計670萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月14日早上8時25分，全球累計29,214,596宗新冠肺炎確診病例，較上日增加134,519宗。累計928,367死亡個案，較上日增加2,182宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|18,887
|6,708,362
|198,558
|意大利
|0
|287,753
|35,610
|西班牙
|0
|576,697
|29,747
|法國
|82
|402,893
|30,916
|德國
|191
|261,737
|9,428
|中國
|7
|85,191
|4,634
|香港
|0
|4,958（確診/疑似）
|100
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩