【TikTok拆骨】路透︰字節跳動將出售TikTok美國業務予甲骨文　微軟︰字節跳動已拒絕微軟的收購

▲ 【TikTok拆骨】微軟︰字節跳動已拒絕微軟收購TikTok美國業務

字節跳動（ByteDance）拆售TikTok美國業務限期臨近，路透引述知情人士報道，字節跳動將出售TikTok美國業務予甲骨文（美︰ORCL），交易將要先獲得美國及中國政府批准。另外，微軟公司（美︰MSFT）表示，字節跳動已拒絕微軟對TikTok美國業務的收購。

微軟於聲明表示，字節跳動告知，不會將TikTok美國業務出售給微軟。微軟指，相信其收購提議對TikTok的用戶有利，同時也能保護國家安全利益。

早前有報道指字節跳動正在與甲骨文進行獨家談判 。外電引述知情人士透露，最近幾天甲骨文洽購TikTok美國業務的談判加緊，表明甲骨文於收購上佔據上風。其中一位人士表示，未來幾天可能會作出決定，雙方早期報價將TikTok美國業務估值於約250億美元，不過那是在中國頒布新規限制科技出口前，而且條款也可能已經改變。

另外，有報道指，字節跳動不會向任何美國買家交出算法源代碼，但TikTok美國技術團隊可以開發新算法。字節跳動已經通知美國監管部門及潛在買家相關決定。

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責任編輯︰梁浩碩